Polisin maske sorduğu genç: Maske zorunluluğundan haberim yok!
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
|06 Ağustos 2020 08:40
|Yazdır
Bursa'da polis tarafından durdurulan gençlerden biri "Maskeniz nerede?" sorusuna "Benim maske zorunluluğundan haberim yoktu" yanıtını verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske uygulaması yapan polis, maskesiz olan gençleri durdurdu.
Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden birinin verdiği yanıt pes dedirtti.
"MASKE ZORUNLULUĞUNDAN HABERİM YOKTU"
İnegöl Emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçede artan koronavirüs vakaları nedeniyle akşam saatlerinde de uygulamalarını sürdürüyor. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde uygulama yapan polis, maske kullanmayan 2 genci durdurdu. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A. "Benim maske zorunluluğundan haberim yoktu, ceza yazamazsınız ki" dedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi
06 Ağustos 2020 09:02
|Güneydoğu'da Kovid-19 tartışması
06 Ağustos 2020 08:30
|Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Bodrum'da
06 Ağustos 2020 07:45
|Dünyada kanser teşhisi azaldı
06 Ağustos 2020 06:50
|Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
06 Ağustos 2020 06:40
|Bazı bölgeler parçalı bulutlu olacak - Haritalı
06 Ağustos 2020 06:30
|Türk akademisyenin geliştirdiği yöntem hastalara şifa oluyor
05 Ağustos 2020 23:31
|Türk yönetici geleceği şekillendirecek 50 genç listesinde
05 Ağustos 2020 22:36
|AK Parti İlçe Başkanının Covid-19 testi pozitif çıktı
05 Ağustos 2020 22:24
|Biçerdöverin giremediği tarlaları kadınlar orakla biçiyor
05 Ağustos 2020 21:39