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Polisin maske sorduğu genç: Maske zorunluluğundan haberim yok!

Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
 06 Ağustos 2020 08:40
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Bursa'da polis tarafından durdurulan gençlerden biri "Maskeniz nerede?" sorusuna "Benim maske zorunluluğundan haberim yoktu" yanıtını verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske uygulaması yapan polis, maskesiz olan gençleri durdurdu.

Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden birinin verdiği yanıt pes dedirtti.

"MASKE ZORUNLULUĞUNDAN HABERİM YOKTU"

İnegöl Emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçede artan koronavirüs vakaları nedeniyle akşam saatlerinde de uygulamalarını sürdürüyor. Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde uygulama yapan polis, maske kullanmayan 2 genci durdurdu. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A. "Benim maske zorunluluğundan haberim yoktu, ceza yazamazsınız ki" dedi.
DHA
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