Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
|06 Ağustos 2020 08:42
|Yazdır
Koronavirüs sebebiyle ülkenin birçok şehrinde önlemler alınmaya devam ediyor.
Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi.
SİGARA İÇMEK DONDURMA VE KURUYEMİŞ YEMEK YASAK
Alınan kararlar doğrultusunda belirlenen alanlarda sigara içmenin, dondurma ve kuruyemiş yemenin yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Turgut Özal Caddesi'nin Karaman Kalesi önünden başlayan kısmından doğuya doğru Atatürk Bulvarı'nın tamamında, Atatürk Bulvarının Zeytin Dalı Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan (Karaman Belediyesi Önü) kuzey yönüne doğru, Zeytin Dalı Bulvarı ile Kazımkarabekir Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan batıya doğru, Kazımkarabekir Caddesi'nin 1. İstasyon Caddesi ile kesiştiği kavşaktan güneye doğru, 1. İstasyon Caddesi'nin İsmet Paşa Caddesi ile kesiştiği kavşaktan tekrar Turgut Özal Caddesi ile birleştiği noktalar arasında kalan tüm cadde, sokak ve park gibi tüm açık alanlarda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar hareket halinde veya oturarak vatandaşlar tarafından dondurma ve kuruyemiş yenilmemesine, sigara içilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."
YEMEKLİ DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI İL GENELİNDE YASAKLANDI
Ayrıca, düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının il genelinde yasaklandığı dile getirilen açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurumlardan ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca İl Sağlık Müdürlüğü emrine personel ve araç görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bartın'da bir köy karantinaya alındı
06 Ağustos 2020 09:32
|Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
06 Ağustos 2020 09:22
|Kardak kahramanı SAT komutanı oldu
06 Ağustos 2020 09:09
|Ünlülere reklam cezası
06 Ağustos 2020 07:51
|2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
06 Ağustos 2020 07:35
|Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden asılsız ses kayıtlarına tepki
06 Ağustos 2020 01:53
|Antalya'da bin 500 polisin katılımıyla koronavirüs denetimi
05 Ağustos 2020 23:45
|Pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesi görüntülendi
05 Ağustos 2020 19:20
|Ağrı'da, 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' oluşturuldu
05 Ağustos 2020 19:07
|YÖK'ten felsefe bölümü öğrencilerine 800 TL burs
05 Ağustos 2020 18:00