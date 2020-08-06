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Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi. Alınan yeni kararlara göre, "İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurumlardan ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca İl Sağlık Müdürlüğü emrine personel ve araç görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.
 06 Ağustos 2020 08:42
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Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı

Koronavirüs sebebiyle ülkenin birçok şehrinde önlemler alınmaya devam ediyor.

Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi.

SİGARA İÇMEK DONDURMA VE KURUYEMİŞ YEMEK YASAK

Alınan kararlar doğrultusunda belirlenen alanlarda sigara içmenin, dondurma ve kuruyemiş yemenin yasaklandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Turgut Özal Caddesi'nin Karaman Kalesi önünden başlayan kısmından doğuya doğru Atatürk Bulvarı'nın tamamında, Atatürk Bulvarının Zeytin Dalı Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan (Karaman Belediyesi Önü) kuzey yönüne doğru, Zeytin Dalı Bulvarı ile Kazımkarabekir Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan batıya doğru, Kazımkarabekir Caddesi'nin 1. İstasyon Caddesi ile kesiştiği kavşaktan güneye doğru, 1. İstasyon Caddesi'nin İsmet Paşa Caddesi ile kesiştiği kavşaktan tekrar Turgut Özal Caddesi ile birleştiği noktalar arasında kalan tüm cadde, sokak ve park gibi tüm açık alanlarda 5 Ağustos Çarşamba günü saat 23.00'ten itibaren ikinci bir karara kadar hareket halinde veya oturarak vatandaşlar tarafından dondurma ve kuruyemiş yenilmemesine, sigara içilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

YEMEKLİ DÜĞÜN ORGANİZASYONLARI İL GENELİNDE YASAKLANDI
Ayrıca, düğün salonları haricinde yemekli düğün organizasyonlarının il genelinde yasaklandığı dile getirilen açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurumlardan ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca İl Sağlık Müdürlüğü emrine personel ve araç görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Memurlar.Net
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