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Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti

Kamu bankalarının 2 Haziran'da hayata geçirdiği 'avantajlı konut kredisi' paketi ikinci el konutlar için yeniden güncellendi. Buna göre, ikinci el konutlar için sunulan 0.74 vade oranı geçtiğimiz 3 hafta boyunca 0.79 olarak uygulanmıştı. Yapılan yeni düzenleme ile ikinci el konutlar için paket kapsamında faiz oranı 0.87'ye çıkarıldı.
 06 Ağustos 2020 08:47
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Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti. İkinci el konut piyasasını etkileyen bir diğer adım ise vade süresi oldu. 180 aya kadar kullandırılan kredilerin süresi, ikinci el konutlar için 120 aya çekilmişti. Yapılan düzenleme ile gayrimenkul piyasasının yeni yatırımlarla canlanması, ekonomiye katkının artırılması ve tüketicinin depreme karşı yeni evlere talep oluşturması için birinci el konutların daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Kovid-19 salgınında normalleşme sürecine geçiş ile 'avantajlı konut kredisi' paketi kamu bankaları tarafından devreye alındı. Yeni konutlar için 15 yıla varan vadede, 0.64 faiz oranı ile kredi sunulurken, ikinci el konutlar için 10 yıla varan vadede, yüzde 0.87 faiz oranı sağlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı konut satış verilerine göre, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 152 artarak 58 bin 632 olsa da toplam konut satışları içindeki payı yüzde 31'de kaldı. İkinci el konut satışları ise 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 245 artış göstererek 131 bin 380 oldu.

'Sinerji doğuruyor'

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Mühim olan birinci el konutların satışının teşvik edilmesi. İkinci el satışlarda bir sahibi olan ev el değiştiriyor, iki kişi arasında ticaret oluyor. Birinci elde ise büyük bir sinerji doğuruyor. 250 alt sektöre destek sağlanıyor. Ekonomi canlanıyor. Zaten yüzde 1'in altındaki faizlere pozitif bakıyoruz. Böyle devam etmesi süreklilik de sağlar" yorumunu yaptı.
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