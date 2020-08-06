Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi
|06 Ağustos 2020 09:02
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Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamadan sonra ilk uçak bugün İstanbul Havalimanı'na geldi.Türk Hava Yolları(THY)'nın Beyrut-İstanbul seferini yapan uçağı sabah 05.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a gelen Lübnanlılar, korkunç patlamaya ilişkin yaşadıklarını basın mensuplarına anlattılar. Yolcular, yaşadıkları dehşet anlarının etkisini halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirdiler.
'Patlama şehir merkezini yok etti'
İş için Türkiye'ye gelen Lübnan'lı Jamal Hussein, yaşanan patlamayla ilgili olarak
"Çok korkutucu bir patlamaydı. Şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı. Bütün duvarlar kırıldı. Patlama sesi çok korkunçtu"dedi.
Olayın neden yaşandığıyla ilgili bir soruya ise Jamal Hussein,
"Bununla ilgili bir çok teori var. Bazı insanlar İsrail'in roket attığına inanıyor. Bazıları da teknik bir hata olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki çok korkunç bir olay yaşandı."
'Halen daha şoktayım'
3 yıldır İstanbul'da yaşayan ve olay günü memleketi olan Beyrut'ta bulunan Razak Hamdan ise
"İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk. Sonra haberler gelmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. Halen daha şoktayım. Abim o sırada olay yerine çok yakın bir yerdeydi. Onun odası yıkıldı. Oradan mucize gibi çıktı"ifadelerini kullandı.
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