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Kardak kahramanı SAT komutanı oldu

Yüksek Askeri Şüra'da (YAŞ) kararlaştırılan general ve amiral atamaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kardak'tan Yunan bayrağını indiren SAT timinden, Balyoz kumpası mağduru Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanı oldu. Kumpasın bir başka mağduru Tuğamiral Hasan Özyurt ise Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı olarak atandı.
 06 Ağustos 2020 09:09
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Kardak kahramanı SAT komutanı oldu

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Kurban Bayramı öncesi yapılan YAŞ toplantısında belirlenen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlara göre, ataması yapılan general ve amiral sayısı Kara Kuvvetleri'nde 74, Deniz Kuvvetleri'nde 36, Hava Kuvvetleri'nde de 17 oldu.

GÜRAK 2. ORDU KOMUTANI

Kardak kahramanı SAT komutanı oldu

YAŞ'ta orgenerallik rütbesine terfi eden Genelkurmay İkinci Başkanı Metin Gürak, yurtiçindeki terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra, Suriye ve Kuzey Irak'taki harekatların sevk ve idare edildiği 2. Ordu'nun başına getirildi. Gürak, Libya ile Türkiye arasında imzalanan askeri eğitim ve danışmanlık işbirliği mutabakatı çerçevesinde bir süredir Libya'da görev yapıyordu. Gürak, Libya'dayken Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na vekaleten getirilen Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bu görevine devam edeceği öğrenildi.

KORG. YAYLA EDOK'A ATANDI

Gürak 2. Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Sinan Yayla'dan devralacak. Sinan Yayla ise Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) görevine atandı. EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Genelkurmay Plan Prensip Daire Başkanlığı'na getirildi. 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğgeneral Mehmet Özeren de Denizli'deki 11. Komando Tugay Komutanı oldu.

TERÖRLE MÜCADELE KOMUTANLARI

Kara Kuvvetleri'nde özellikle terörle mücadelede görev yapan isimlerin bir bölümü görevlerine yeni rütbeleriyle devam ederken, bir kısmı da terörle mücadelede ön saflarda yer alan komutanlıklarda görevlendirildi. Tümgeneralliğe terfi eden Muammer Alper, Yüksekova'da konuşlu 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevine devam etti. Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak'ta konuşlu 23. Piyade Tümen Komutanı oldu. 41. Komando Tugay Komutanı Emre Tayanç, Tümgeneral rütbesiyle Dağ Komando Okul Komutanlığı görevine getirildi.

Albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden, Dağ Komando, 8'inci, 10'uncu ve 51'inci Komando Tugay Komutanları yeni rütbeleriyle görevlerine devam etti.

Tuğgeneraller Mehmet Doğan ve Osman Ziya Elgün de 2'nci ve 3'üncü Özel Kuvvetler Tugay Komutanları olarak atandı.

DONANMA KOMUTANI DEĞİŞMEDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda oramiraliğe yükseltilen Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu bu görevine devam etti. Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Aydın Şirin ise Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı oldu. 1996 yılındaki Kardak çıkarmasında Yunan bayrağını kayalıklardan indiren SAT tim üyelerinden, kumpas davası mağduru Tuğamiral Ercan Kireçtepe Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı'na atandı. Balyoz davası mağdurlarından Tuğamiral Hasan Özyurt ise Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı oldu.,

BABASI DA AYNI GÖREVİ YAPMIŞTI

Kardak kahramanı SAT komutanı oldu

Bu yıl generalliğe yükseltilen Nurettin Hakan Büyükçulha, Ankara Merkez Komutanlığı'na getirildi. Yurtdışında özel birliklere verilen kursları başarıyla tamamlayan isimlerden biri olan "bordo bereli" Büyükçulha, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Genelkurmay Karargahı'nda görevlendirilmiş, zorlu dönemde Hulusi Akar'ın en güvendiği isimlerin arasında yer almıştı. Büyükçulha'nın 15 Ocak 2020'de vefat eden babası emekli Tuğgeneral Uğur Şevket Büyükçulha da bir dönem Ankara Merkez Komutanlığı yapmıştı.
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