1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü

Tokat'ta, damadı tarafından tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti.
 06 Ağustos 2020 09:30
Yazdır
Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü

Kentte yaklaşık 6 ay önce evlenen Edanur Babur (19), eşi Bilgin Babur'la tartışma yaşaması sonucu babaevine döndü.

Bilgin Babur, eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi'nde kayınpederi İbrahim Batarya'nın evine gitti. Damat Babur ile kayınpederi Batarya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Babur, kayınpederi İbrahim ve kayınvalidesi Gülşen Batarya'yı tabanca ile vurdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan İbrahim Batarya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Gülşen Batarya'nın tedavisi sürdürülüyor.

Olaydan sonra kaçan Bilgin Babur, bir okulun bahçesinde polis ekiplerine teslim oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
06 Ağustos 2020 08:59		 Önce ismini verdi sonra ifade değiştirdi
06 Ağustos 2020 08:29
Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı
06 Ağustos 2020 08:25		 İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
06 Ağustos 2020 07:55
Antalya'da 1500 personelle korona virüs denetimleri!
06 Ağustos 2020 04:55		 İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahalesi
05 Ağustos 2020 21:34
İtfaiye aracının altında kalan moto kurye hayatını kaybetti
05 Ağustos 2020 20:26		 Tartıştığı şahıslar tarafından darp edilen öğretmen 5 gün sonra öldü
05 Ağustos 2020 18:58
Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
05 Ağustos 2020 18:55		 Tosuncuk'un bir foyası daha ortaya çıktı
05 Ağustos 2020 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:56 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 981 bini geçti09:41 - Öğretmenler, il dışı nakil kontenjanlarını bekliyor09:33 - Zynga Türkiye'den bir oyun şirketi daha satın alıyor09:32 - Bartın'da bir köy karantinaya alındı09:31 - Dolar/TL, 7,07 seviyesinden işlem görüyor09:30 - Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü
09:27 - Yerli üreticiyi koruma ithalatı azaltma hamlesi09:22 - Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak09:15 - Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!09:10 - Başhekim isyan etti : Korona yoruldu siz yorulmadınız09:09 - Kardak kahramanı SAT komutanı oldu09:03 - Bu kampüste hayat var
09:02 - Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi08:59 - Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı08:55 - Çatıya cepheye güneş paneli08:52 - Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları08:51 - Türkçeyi koruma teklifi
08:47 - Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Bodrum'da
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
tuğba ekinci 2
04.08.2020 beyrut'taki patlama 3
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
kaale almamak 2
05.08.2020 kopenhag vs başakşehir maçı 2
mustafa kapı 1
kurban eti 1
sürahiden su içmek 2
el mi yaman bey mi yaman 2
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam