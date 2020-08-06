Zynga Türkiye'den bir oyun şirketi daha satın alıyor
|06 Ağustos 2020 09:33
|Yazdır
ABD merkezli oyun şirketi Zynga, Türkiye'de kurulan Rollic isimli oyun şirketinin hisselerinin yüzde 80'ini 168 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Zynga, bu yıl içerisinde başka bir Türk şirketi olan Peak Games'i de 1.8 milyar dolara satın almıştı.
Yerli oyun şirketi Rollic, Aralık 2018'de Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kuruldu. Şirketin aylık 65 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Oyunlar toplamda 250 milyondan fazla kez indirildi. Rollic, son 3 ayda ABD ve dünya listelerinde en çok indirilen oyun sıralamasında 3 farklı oyunla girdi.
Yüzde 80'lik hissenin satışı 1 Ekim 2020'de tamamlanacak. Zynga, satın almadan sonraki yıllara göre performansları değerlendirerek şirketin geri kalan yüzde 20 hissesini de almayı düşünüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İşte sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet
05 Ağustos 2020 10:32
|Bayramda BİP kullanımı yüzde 50 arttı
04 Ağustos 2020 11:35
|Trump, TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre verdi
03 Ağustos 2020 23:28
|Akıllı telefon pazarındaki daralma sürüyor
02 Ağustos 2020 22:17
|İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu
02 Ağustos 2020 13:02
|Bakan Varank: Bilişim Vadisi, otomotiv sektörü için cazibe merkezi oldu
02 Ağustos 2020 10:56
|Ülke şarj ağıyla örülüyor
02 Ağustos 2020 08:15
|Çalıntı bilgiler pazarı... Parola başına 15 dolar
02 Ağustos 2020 07:23
|NASA'nın 'Rover' uzay mekiği Mars yolculuğuna başladı
30 Temmuz 2020 19:57
|Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak
28 Temmuz 2020 11:30