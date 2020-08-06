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Zynga Türkiye'den bir oyun şirketi daha satın alıyor

Haziran ayında Peak Games'i 1.8 milyar dolara alan Zynga Games, Türkiye'den Rollic isimli şirketi de satın alıyor. Yüzde 80'lik hisseye 168 milyon dolar değer biçildi.
 06 Ağustos 2020 09:33
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Zynga Türkiye'den bir oyun şirketi daha satın alıyor

ABD merkezli oyun şirketi Zynga, Türkiye'de kurulan Rollic isimli oyun şirketinin hisselerinin yüzde 80'ini 168 milyon dolar karşılığında satın alıyor. Zynga, bu yıl içerisinde başka bir Türk şirketi olan Peak Games'i de 1.8 milyar dolara satın almıştı.

Yerli oyun şirketi Rollic, Aralık 2018'de Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kuruldu. Şirketin aylık 65 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor. Oyunlar toplamda 250 milyondan fazla kez indirildi. Rollic, son 3 ayda ABD ve dünya listelerinde en çok indirilen oyun sıralamasında 3 farklı oyunla girdi.

Yüzde 80'lik hissenin satışı 1 Ekim 2020'de tamamlanacak. Zynga, satın almadan sonraki yıllara göre performansları değerlendirerek şirketin geri kalan yüzde 20 hissesini de almayı düşünüyor.
Memurlar.Net
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