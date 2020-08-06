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Öğretmenler, il dışı nakil kontenjanlarını bekliyor

MEB'in daha önce açıkladığı takvime göre bugün itibariyle il dışı nakil başvurularının alınması gerekiyor.
 06 Ağustos 2020 09:41
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Öğretmenler, il dışı nakil kontenjanlarını bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30 Temmuz'da yayımladığı duyuruya göre, 6 Ağustos itibariyle il dışı nakil başvurularının alınması gerekiyor.

İl dışı nakillere başvuracak öğretmenler, kontenjanların ilan edilmesini bekliyor.

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Memurlar.Net
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