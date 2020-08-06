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Zonguldak'ta tabela asarken vinç sepetinden düşen kişi öldü

Zonguldak'ta, tabela montajı sırasında vinç sepetinin kırılması sonucu düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.
 06 Ağustos 2020 10:08
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Zonguldak'ta tabela asarken vinç sepetinden düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Caddesi'nde bir binaya tabela asmak için vinç üzerindeki sepette bulunan Burak Çavdar (26) ile yanındaki kişi, vinç sepetinin kırılması sonucu beton zemine düştü.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çavdar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise tedavisi devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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