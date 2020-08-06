Bakan Koca 'hastaneler dolu' iddilaarına cevap verdi

KARAMAN'DA, ÖĞRETMEN VE İMAMLAR FİLYASYON GÖREVİNE ÇAĞRILDI Karaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı ve yeni kararların alındığı belirtildi. Alınan yeni kararlara göre, "İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen filyasyon ve saha çalışmalarında, ilgili görevin ifasına engel herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, başta öğretmenler ve imamlar olmak üzere diğer kurumlardan ihtiyaç duyulması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca İl Sağlık Müdürlüğü emrine personel ve araç görevlendirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.