1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı: Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?

Esenyurt'ta 12 yerine 34 yolcu alan minibüs şoförünün şaşırtan savunması
 06 Ağustos 2020 10:13
Yazdır

İstanbul'da normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün Esenyurt ve Kartal'da yapılan denetimlerde, minibüslerde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve kapasitenin yarısından daha fazla yolcu alındığı görüldü. Bir minibüste 7 olması gereken yolcu sayısı 35 çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren yasakların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk günde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde belirli noktalarda eş zamanlı olarak minibüs denetimi yaptı.

Esenyurt'ta durdurulan 3 minibüste en az 30'ar yolcu olduğu tespit edildi. 'Yarı yarıya' kuralı uyarınca 14 koltuğa 7 yolcu alması gereken minibüslerden birinde ise tam 35 yolcu olduğu belirlendi.

Araçlara 3 bin 180, sürücülere ise fazla yolcu almak suçundan 104 TL olmak üzere 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

Bir minibüs şoförü, yağmur yağdığını, işlerine gitmek için uzun süreden bu yana çaresiz bekleyen yolcuları mağdur olmamaları için aldığını belirtirken, "Koskoca araç sadece 7 kişi ile mi sefere çıksın?" diye konuştu. Araçlardaki fazla yolcular polisler tarafından indirildi.

Kartal'da fazla yolcu alan şoför: Millet zorla biniyor

Kartal'da ise fazla yolcu taşıyan iki minibüse cezai işlem uygulandı.

Bir minibüsten 8, diğerinden 6 fazla yolcu çıkarken, minibüsün şoförü ise "Millet zorla biniyor" dedi.

Aynı bölgede durdurulan Yakacık-Kartal minibüsünde ise aracın 8 fazla yolcusu, polis tarafından aşağı indirildi. Minibüs şoförü Öztürk Toğluk, "Ne söyleyeyim, buna bir çözüm getirsinler. Şu an yapacak bir şey yok. 6 tane yolcum vardı. Yolcu indirirken 10 kişi birden zorla bindi. Uyardım, inmiyorum dediler" diye konuştu.

Minibüsteki bir yolcu ise, "1 saattir bekliyorum, işe gitmek zorundayım. Gelen almadı, mecbur binmek zorunda kaldım. Seferlerin arttırılması gerekiyor" dedi.

Başka bir denetleme noktasında ekipler tarafından durdurulan bir minibüsten ise 6 fazla yolcu çıktı. Aracın şoförü Kamuran Kars, "Fazla yolcudan dolayı ceza işlem uygulanıyor. Yapacak bir şey yok, yolcular 'alacaksın' diyorlar. Biz de alıyoruz. Almayınca da şikayet ediyor yolcular. 'İşe gidiyoruz niye almıyorsun' diye tepki gösteriyorlar" diye konuştu.

Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından 3 bin 180 TL para cezası uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: 18 milyon öğrenci için lütfen tedbir alın
06 Ağustos 2020 10:54		 Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi
06 Ağustos 2020 10:33
'Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak'
06 Ağustos 2020 10:09		 Bartın'da bir köy karantinaya alındı
06 Ağustos 2020 09:32
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
06 Ağustos 2020 09:22		 Kardak kahramanı SAT komutanı oldu
06 Ağustos 2020 09:09
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
06 Ağustos 2020 08:42		 Ünlülere reklam cezası
06 Ağustos 2020 07:51
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
06 Ağustos 2020 07:35		 Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden asılsız ses kayıtlarına tepki
06 Ağustos 2020 01:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'11:23 - Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı11:22 - Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı11:20 - Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler11:19 - Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı11:10 - Dolar, 7,11'i aştı
11:07 - BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı11:00 - Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı10:58 - Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı: Sadece 2-3 kişide var10:57 - Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı10:54 - Bakan Selçuk: 18 milyon öğrenci için lütfen tedbir alın10:52 - İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
10:48 - Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama10:40 - Gram altın 467 liradan işlem görüyor10:36 - TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi10:33 - Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi10:29 - Eskişehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı
10:28 - Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kullanmak 2
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
04.08.2020 malatya depremi 1
domates peynir ekmek 1
bunya virüsü 1
mehmet kurtuluş 1
gram altın 3
beinsportsiptal 2
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
tuğba ekinci 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam