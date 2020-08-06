1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den üniversite tercihi yapacak adaylara 'tercih danışmanlığı' desteği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Tercih danışmanlığı birimleri, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet verecek
 06 Ağustos 2020 10:18
Yazdır
MEB'den üniversite tercihi yapacak adaylara 'tercih danışmanlığı' desteği

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrenciler için bugünden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve ailelerine üniversite tercih sürecine ilişkin danışmanlık hizmeti başlatacaklarını belirtti.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi okullarla rehberlik ve araştırma merkezlerinde bu hizmetin sunulacağı "tercih danışmanlığı birimleri" kurulduğunu ifade eden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Tercih danışmanlığı birimleri, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan adaylara ise talep etmeleri halinde, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda gerek rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından gerekse bulundukları bölgeye en yakın okuldaki tercih danışmanlığı birimi üzerinden bu hizmet sunulacak."

Bakan Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin durumunu da düşünerek onların da YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaları için her türlü önlemin alındığını bildirerek "Amacımız, bu süreçte ülkemizde rehberliğe ihtiyaç duyan her öğrenci ve veliye ulaşarak gelecekleri konusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamaktır. Yürütülen çalışmalar ve sürece ilişkin tüm önlemler kontrolümüz altında olup öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla tercih danışmanlığı birimlerimize başvurabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

- Rektörler canlı yayınla adaylarla buluşacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, YKS'ye hazırlanan adaylara yönelik çevrimiçi üniversite tanıtım günleri düzenlendiğini hatırlatarak, "Youtube ve Instagram üzerinden rektörler ve öğretim üyelerinin katılımıyla canlı olarak üniversite ve bölüm tanıtım programlarına tercih süresince devam edilecek. Üniversite rektörleri, üniversitelerini tanıtırken bölüm hocaları da bölüm tanıtımı gerçekleştirecek." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, il dışı nakil kontenjanlarını bekliyor
06 Ağustos 2020 09:41		 MEB'den liseler arası 'Doğa Seni Bekler' fotoğraf yarışması
05 Ağustos 2020 16:08
Bakan Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı
04 Ağustos 2020 16:31		 Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
30 Temmuz 2020 10:59
MEB'den 18 yaş ve üzeri açık öğretim öğrencilerine müjde!
29 Temmuz 2020 11:08		 1416'ya tabi yurt dışında okuyan öğrencilerle ilgili Tebliğ değişti
29 Temmuz 2020 08:43
2020 Misyon koruma soru ve cevapları yayımlandı
29 Temmuz 2020 08:19		 Bakan Selçuk yayladaki öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti
28 Temmuz 2020 16:26
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
28 Temmuz 2020 15:05		 Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler
27 Temmuz 2020 17:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'11:23 - Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı11:22 - Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı11:20 - Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler11:19 - Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı11:10 - Dolar, 7,11'i aştı
11:07 - BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı11:00 - Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı10:58 - Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı: Sadece 2-3 kişide var10:57 - Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı10:54 - Bakan Selçuk: 18 milyon öğrenci için lütfen tedbir alın10:52 - İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
10:48 - Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama10:40 - Gram altın 467 liradan işlem görüyor10:36 - TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi10:33 - Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi10:29 - Eskişehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı
10:28 - Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.08.2020 beyrut'taki patlama 3
tuğba ekinci 1
son günlerde artan orman yangınları 1
kullanmak 2
gram altın 3
dünya sivaslılar günü 2
domates peynir ekmek 1
Telegram 1
into the night 2
el mi yaman bey mi yaman 2
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam