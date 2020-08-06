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Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamaya karşın, kurum içi atama, yer değiştirme ve nakilleri açıklayamadı.
 06 Ağustos 2020 11:00
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Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önce yaptığı duyuru doğrultusunda, 1 ila 15 Temmuz tarihleri arasında yaz dönemi kurumiçi atama, yer değiştirme ve nakil taleplerini almış ancak takvimde 22 ila 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında taleplerin değerlendirilip sonuçların açıklanacağı belirtilmesine rağmen sonuçlar açıklanamamıştır.

Nakillere başvuran Bakanlık çalışanları sonuçların açıklanmasını talep etmektedir.

İşte Bakanlığın yayınladığı takvim:
Memurlar.Net - Özel

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