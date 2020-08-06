Eskişehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|06 Ağustos 2020 10:29
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında 5 muvazzaf subay, astsubay, 2 emniyet mensubu ile 1 stajer avukatı kent merkezindeki saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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