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Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi

Konya Valiliği tarafından "İlimizde 15.08.2020 tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan 'yüz yüze telafi eğitimlerinin' 31.08.2020 tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine, ilimiz genelinde faaliyete başlayan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde ise 31.08.2020 tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.
 06 Ağustos 2020 10:33
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Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi

Konya Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

* İl Hıfzıssıhha kurulumuzun 04.08.2020 tarih ve 90 sayılı kararı ile; Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya konulmuştur.

* İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları çerçevesinde alınacak önlemler belirlenmiştir.

* Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yüz yüze telafi eğitimi yapmak isteyen okulların 15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenleme yapmaları, eğitim zamanını ve süresini il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmeleri ve eğitim süresince okullarında maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve ilgili tedbirlere uyulması kaydıyla eğitime başlayabilecekleri bildirilmiştir.

* Gelinen aşamada Covid-19 pandemi süreci önemini korur bir şekilde devam etmektedir.

* Bu kapsamda gerek İlimizdeki özel okulların telafi eğitimleri ve gerekse salgının yayılmasına mani olmak bakımından önem arz eden İlimize giriş ve çıkışların kontrol altına alınması hususları Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca değerlendirilmiş olup;

* İlimizde 15.08.2020 tarihinden itibaren özel okullarda yapılması planlanan ''yüz yüze telafi eğitimlerinin'' 31.08.2020 tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere ertelenmesine,

* İlimiz genelinde faaliyete başlayan özel öğretim kursları ve halk eğitim merkezlerinde ise 31.08.2020 tarihinde tekrar değerlendirilmek üzere eğitime ara verilmesine,

* Özel araçlarla İlimize giriş yapan veya İlimizden çıkış yapan kişilerin İlimiz sınırlarındaki kontrol noktalarında ''Hayat Eve Sığar'' uygulaması üzerinden, HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada Covid-19 pozitif hasta olup, evde/ikametinde kalmasına karar verildiği tespit edilen kişilerin tespiti halinde ilimize giriş ve ilimizden çıkışlarının yasaklanmasına,

* Yukarıda belirlenen kurallara aykırı hareket eden kişi ya da kurumlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 294. maddesine istinaden aynı Kanun'un 282. maddesinde belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmasına,

* Alınan kararın bilgi için Valilik Makamı'na, gereği için, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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