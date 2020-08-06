1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kantinci esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, "Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı." ifadesini kullandı.
 06 Ağustos 2020 10:36
Yazdır
TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kantinci esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, "Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle okulların martta kapandığını hatırlatarak, kantinci esnafının bu durumdan olumuz etkilendiğini bildirdi.

Esnafın, salgın nedeniyle biriken iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi, işçi ücreti, Bağ-Kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirten Palandöken, "Kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması ve kira indirimine gidilmesi taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100'ün üzerinde fahiş kira artışları yapıldı. Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kantinci esnafının, okullar açıldığında gerekli tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya hazır olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı
06 Ağustos 2020 10:57		 Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
06 Ağustos 2020 10:28
Zonguldak'ta tabela asarken vinç sepetinden düşen kişi öldü
06 Ağustos 2020 10:08		 Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü
06 Ağustos 2020 09:30
Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
06 Ağustos 2020 08:59		 Önce ismini verdi sonra ifade değiştirdi
06 Ağustos 2020 08:29
Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı
06 Ağustos 2020 08:25		 İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
06 Ağustos 2020 07:55
Antalya'da 1500 personelle korona virüs denetimleri!
06 Ağustos 2020 04:55		 İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahalesi
05 Ağustos 2020 21:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'11:23 - Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı11:22 - Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı11:20 - Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler11:19 - Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı11:10 - Dolar, 7,11'i aştı
11:07 - BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı11:00 - Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı10:58 - Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı: Sadece 2-3 kişide var10:57 - Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı10:54 - Bakan Selçuk: 18 milyon öğrenci için lütfen tedbir alın10:52 - İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
10:48 - Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama10:40 - Gram altın 467 liradan işlem görüyor10:36 - TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi10:33 - Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi10:29 - Eskişehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı
10:28 - Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dert babası 1
Telegram 1
menekşe 1
04.08.2020 malatya depremi 1
kullanmak 2
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 2
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
son günlerde artan orman yangınları 1
michael reiziger 1
el mi yaman bey mi yaman 2
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam