TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi
|06 Ağustos 2020 10:36
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kantinci esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, "Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı." ifadesini kullandı.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle okulların martta kapandığını hatırlatarak, kantinci esnafının bu durumdan olumuz etkilendiğini bildirdi.
Esnafın, salgın nedeniyle biriken iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi, işçi ücreti, Bağ-Kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirten Palandöken, "Kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması ve kira indirimine gidilmesi taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100'ün üzerinde fahiş kira artışları yapıldı. Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, kantinci esnafının, okullar açıldığında gerekli tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya hazır olduğunu kaydetti.
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