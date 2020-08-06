1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama

Prof. Naci Görür, Malatya'da olacağı tahmin edilen 7 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklama yaptı. Görür "Zaman bilmiyoruz. Dolayısıyla MF'nın potansiyel değeri söylendi diye Malatya'da hemen 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz algısı doğru değil" dedi.
 06 Ağustos 2020 10:48
Yazdır
Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama

Prof. Naci Görür, sosyal medya hesabından, Malatya'da olacağı tahmin edilen 7 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklama yaptı.

1- Arkadaşlar, iyi günler. Dikkat ettim de Malatya'da olan depremle, Malatya'da olması muhtemel depremler karıştırılıyor. Malatya çevresinde iki farklı fay sistemi var. Bunlardan biri DAF, Malatya'nın 30 km güneyinden geçiyor, diğeri ise Doğanşehir-Akçadağ-Arapkir istikametindeki ..

Malatya Fayı (MF). Geçen gün olan en son 5 civarındaki deprem DAF üzerinde olmuştu. Ondan önceki 3 civarındaki deprem ise MF üzerindeydi. 7'nin üzerinde deprem yapabilir denilen fay MF'dir. Bu fayın tarihi kayıtları pek bilinmiyor. Sancar vd çalışmaları var. DAF üzerinde ise, şimdilik Çelikhan-Maraş/ Türkoğlu arasını sıkıntılı görüyoruz.

Zaman bilmiyoruz. Dolayısıyla MF'nın potansiyel değeri söylendi diye Malatya'da hemen 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz algısı doğru değil. Nereden ne gelebiliri bilmeniz ve anlamanız için sizleri bilgilendiriyoruz.

Prof. Naci Görür'ün yayınladığı deprem haritası ise şu şekilde
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'
06 Ağustos 2020 11:24		 Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler
06 Ağustos 2020 11:20
Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı
06 Ağustos 2020 11:19		 Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı: Sadece 2-3 kişide var
06 Ağustos 2020 10:58
Bakan Koca 'hastaneler dolu' iddilaarına cevap verdi
06 Ağustos 2020 10:15		 Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi
06 Ağustos 2020 09:02
Polisin maske sorduğu genç: Maske zorunluluğundan haberim yok!
06 Ağustos 2020 08:40		 Güneydoğu'da Kovid-19 tartışması
06 Ağustos 2020 08:30
Ekrem İmamoğlu ailesiyle birlikte Bodrum'da
06 Ağustos 2020 07:45		 Dünyada kanser teşhisi azaldı
06 Ağustos 2020 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'11:23 - Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı11:22 - Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı11:20 - Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler11:19 - Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı11:10 - Dolar, 7,11'i aştı
11:07 - BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı11:00 - Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı10:58 - Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı: Sadece 2-3 kişide var10:57 - Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı10:54 - Bakan Selçuk: 18 milyon öğrenci için lütfen tedbir alın10:52 - İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
10:48 - Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama10:40 - Gram altın 467 liradan işlem görüyor10:36 - TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi10:33 - Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi10:29 - Eskişehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı
10:28 - Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurban eti 1
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
into the night 2
bunya virüsü 1
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
04.08.2020 beyrut'taki patlama 3
geldim geldim 1
peynirli muz kızartması 1
Telegram 1
dert babası 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam