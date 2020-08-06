Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama
|06 Ağustos 2020 10:48
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Prof. Naci Görür, sosyal medya hesabından, Malatya'da olacağı tahmin edilen 7 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklama yaptı.
1- Arkadaşlar, iyi günler. Dikkat ettim de Malatya'da olan depremle, Malatya'da olması muhtemel depremler karıştırılıyor. Malatya çevresinde iki farklı fay sistemi var. Bunlardan biri DAF, Malatya'nın 30 km güneyinden geçiyor, diğeri ise Doğanşehir-Akçadağ-Arapkir istikametindeki ..
Malatya Fayı (MF). Geçen gün olan en son 5 civarındaki deprem DAF üzerinde olmuştu. Ondan önceki 3 civarındaki deprem ise MF üzerindeydi. 7'nin üzerinde deprem yapabilir denilen fay MF'dir. Bu fayın tarihi kayıtları pek bilinmiyor. Sancar vd çalışmaları var. DAF üzerinde ise, şimdilik Çelikhan-Maraş/ Türkoğlu arasını sıkıntılı görüyoruz.
Zaman bilmiyoruz. Dolayısıyla MF'nın potansiyel değeri söylendi diye Malatya'da hemen 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz algısı doğru değil. Nereden ne gelebiliri bilmeniz ve anlamanız için sizleri bilgilendiriyoruz.
Prof. Naci Görür'ün yayınladığı deprem haritası ise şu şekilde
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