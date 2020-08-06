Bakan Selçuk: 18 milyon öğrenci için lütfen tedbir alın
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu
|06 Ağustos 2020 10:54
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Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit.
Bakan Selçuk açıklamasının devamında: Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.
"Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020
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