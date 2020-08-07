İşletme mezunları ekonomist olamayacak

2 Temmuz'da belediyeleri, 22 Temmuz'da ise il özel idare personelini kapsayan yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. 22 Temmuz'da ayrıca, 2009 yılından bu yana yürürlükte olan mahalli idare personelini kapsayan görevde yükselme yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

2009 yılında yayımlanan yönetmelikte Ekonomist unvanına atanmak için şu şart aranmaktaydı:

"1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak,"

Temmuz ayında yayımlanan yönetmeliklerde ise Ekonomist unvanına atanmak için aranan şart şu şekildedir:

"b) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak,"

DEĞERLENDİRME

Yapılan yönetmelik düzenlemesi en çok İşletme bölümünde okuyanları mağdur etmiştir. Zira Temmuz 2020 tarihine kadar İşletme bölümünde okuyup da açılacak bir unvan değişikliği sınavına girme hakkı olanların bu hakkı ellerinden alınmıştır.

Bir ziyaretçimiz Whatsapp hattından bizlere yazdığı mesajda tepkisini şu şekilde belirtmiştir:

"Ancak 9 Temmuz 2020 tarihinde mezuniyeti tasdik olan memurların intibak işlemleri yürürlüğe 1 hafta önce giren bu yönetmelik gereği teknik kadro olarak yapılmadığından çok ciddi bir mağduriyet oluşmuştur. Üniversite kayıtlarımızı yaptırırken önceki yönetmelik koşullarına göre bölüm seçimi yapmışken, tam mezun olacağımız hafta böyle bir yönetmeliğin çıkarılmış olmasının oldukça adaletsiz olduğunu düşünmekteyim. Konu ile ilgili çözüme sizin aracılığınızla kavuşacağımıza inanıyorum. İlgili yönetmeliğe eklenecek "Yasanın yürürlüğe girdiği tarih öncesi işletme bölümüne kayıt yaptırmış olan kamu personellerinin mezun olması durumunda ünvan değişikliği ya da intibak hakları saklı olacaktır" maddesi eklenmesi bu haksızlığı ortadan kaldıracaktır."

Ziyaretçimiz tepkisinde haklıdır. Bölümler bazında yeni düzenlemeler yapılırken, öğrenim görenlerin haklarının korunması daha uygun olurdu. Bu bağlamda, hakları ellerinden alınanların yeni yönetmeliğin Ekonomistle ilgili bölümlerini eksik düzenleme gerekçesiyle dava etmeleri gerekmektedir.