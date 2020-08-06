1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı

BES'te katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 141 milyar 492,3 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 10 milyar 93,7 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 151 milyar 586 milyon lira oldu- 2019'un sonundan bu yana geçen sürede katılımcı fon tutarı 20 milyar 25,8 milyon lira, devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 320,4 milyon lira, OKS'deki katılımcılarının fon tutarı 1 milyar 899,3 milyon lira artış kaydetti-
 06 Ağustos 2020 11:07
Yazdır
BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı

- Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 141 milyar 492,3 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 10 milyar 93,7 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 151 milyar 586 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 17. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

- BES'ten emekli sayısı 127 bin 72'yi buldu

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

AA muhabirinin EGM temel gösterge verilerinden derlediği bilgilere göre, 24 Temmuz itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 844 bin 105 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 121 milyar 909,7 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 19 milyar 582,6 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 141 milyar 492,3 milyon lira oldu.

Aynı dönem itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 127 bin 72'ye ulaştı.

- Katılımcıların toplam fon tutarının 107 milyar lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 103 milyar 737,3 milyon lirası faizli fonlarda, 18 milyar 172,4 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 17 milyar 976,5 milyon lirası faizli, 1 milyar 606,1 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 5 milyon 494 bin 893 çalışanın biriktirdiği 10 milyar 93,7 milyon TL'lik fon tutarının ise 3 milyar 715,8 milyon lirası faizli fonlarda, 6 milyar 377,9 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Böylelikle BES ve OKS toplam katılımcı fon tutarının 107 milyar 453,1 milyon lirası faizli, 24 milyar 550,3 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

- OKS'de çalışanların birikimi yaklaşık 2 milyar lira artış kaydetti

2019 yıl sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 132, katılımcıların fon tutarı da 101 milyar 883,9 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 262,2 milyon lira, emekli olanların sayısı da 113 bin 302 olarak gerçekleşmişti. Aynı dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 8 milyar 194,4 milyon TL olmuştu.

Böylelikle 2019'un sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 20 milyar 25,8 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 320,4 milyon lira artış gösterdi. Emekli olanların sayısı da 13 bin 770 kişi arttı.

OKS'de ise 2019 sonu ile 24 Temmuz verileri kıyaslandığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 1 milyar 899,3 milyon liralık artış kaydetti.

Bu arada, katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 141 milyar 492,3 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 10 milyar 93,7 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 151 milyar 586 milyon liraya ulaştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedelli için istifa edene tazminat hakkı
06 Ağustos 2020 10:22		 Gemide yaşadığı iş kazasında yaralanan işçi hukuki mücadele başlattı
05 Ağustos 2020 12:18
Aile Bakanlığı'ndan 'kariyer planlama' desteği
03 Ağustos 2020 10:10		 Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayarak yetim veya dul aylığı alanlar!
02 Ağustos 2020 12:57
Bizbize kampanyasında toplanan 1,2 milyar TL dağıtıldı
01 Ağustos 2020 12:11		 Şehit eşi ama maaş alamıyor
31 Temmuz 2020 19:30
'131 bin çocuğumuz için 138 milyon TL ödeme bugün yapılacak'
29 Temmuz 2020 10:27		 Temmuz işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri başladı
27 Temmuz 2020 10:29
Evde bakım, yaşlı ve engelli aylığı bayram öncesi ödenecek
25 Temmuz 2020 10:13		 Normalleşene kişi başı 868 TL destek
25 Temmuz 2020 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'11:23 - Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı11:22 - Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı11:20 - Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler11:19 - Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı11:10 - Dolar, 7,11'i aştı
11:07 - BES'in büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı11:00 - Gençlik ve Spor Bakanlığı nakilleri açıklayamadı10:58 - Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı: Sadece 2-3 kişide var10:57 - Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı10:54 - Bakan Selçuk: 18 milyon öğrenci için lütfen tedbir alın10:52 - İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
10:48 - Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama10:40 - Gram altın 467 liradan işlem görüyor10:36 - TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi10:33 - Valilik karar aldı, telafi eğitimleri ertelendi10:29 - Eskişehir'de FETÖ'den gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı
10:28 - Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
2. Ordu'ya yeniden orgeneral komutan
Salgında alarm zilleri çalıyor: En sıkı denetim bugün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
05.08.2020 kopenhag vs başakşehir maçı 2
peynirli muz kızartması 1
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
geldim geldim 1
beinsportsiptal 2
michael reiziger 1
menekşe 1
mehmet kurtuluş 1
dünya sivaslılar günü 2
kurban eti 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam