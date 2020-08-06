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Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan: Bu bayramı geçmiş bayramlarla kıyasladığımızda sefer sayısı yüzde 50, yolcu sayısı yüzde 60 azaldı"- "Otobüs biletlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sektöre nefes aldıracak. Böyle bir kararın alınması bizi memnun etti"
 06 Ağustos 2020 11:22
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Otobüsçüler bayramda, geçen yıllara göre yüzde 60 daha az yolcu taşıdı

- Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Bu bayramı geçmiş bayramlarla kıyasladığımızda sefer sayısı yüzde 50, yolcu sayısı yüzde 60 azaldı." dedi.

Özcan, Kurban Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak hizmet verdiklerini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirler arası kısıtlama yapıldığını hatırlatan Özcan, bu bayramda ise seferleri sorunsuz gerçekleştirdiklerini anlatttı.

Özcan, Kurban Bayramı'nda yüzde 50 kapasiteyle yolcuları taşımaya devam ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Pandemiden sonra 30'a düşen sefer sayımız 1150'ye çıkmıştı. Bu bayramdan oldukça umutluyduk. Ama ne yazık ki Kurban Bayramı'nda yolcu sayımız eski bayramlar gibi olmadı. Bu bayramda yolcu olmadığından otobüsler dolu gidip boş geldi. Önceki yıllar gibi alışılmışın dışında ek seferler de koyamadık. Kurban Bayramı'nda İstanbul'dan ortalama 1500 sefer düzenledik ve bu yüzde 50 kapasiteli. Önceki bayramlarda yüzde 100 kapasiteyle hizmet veriyorduk. Bu bayramı geçmiş bayramlarla kıyasladığımızda sefer sayısı yüzde 50, yolcu sayısı yüzde 60 azaldı. Her bayram öncesinde otobüslerimiz dolardı ama bu bayram böyle olmadı."

- ''KDV'nin düşürülmesi sektöre nefes aldıracak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KDV indiriminin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "Otobüs biletlerinde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi sektöre nefes aldıracak. Böyle bir kararın alınması bizi memnun etti." ifadelerini kullandı.

Özcan, yüzde 50 kapasiteli yolcu taşımacılığının tam kapasiteye çıkarılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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