Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı.
|06 Ağustos 2020 11:23
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı."
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