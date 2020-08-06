Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
|06 Ağustos 2020 11:37
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Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, kentte sağlık çalışanı olan gelin ve damat Sivas'ta düğün yaptı. Düğüne katılan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Çift, düğünden sonra ailelerinden çok sayıda kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı.
Sağlık çalışanı çiftin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bunun üzerine çift, kendilerini karantinaya aldı.
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