TOKİ'nin yaptığı onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satılacak
|06 Ağustos 2020 11:40
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satışa çıkıyor.
Binlerce vatandaşı ev ve işyeri sahibi yapan TOKİ tarafından yaptırılan konut ve işyerleri açık arttırma ile satışa çıkıyor. Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bulunan 26 konut, Kocaeli Gebze'de 16 konut, Balıkesir merkezde 2 adet iş yeri, Balya, Bigadiç ve İvrindi'de 18 konut, Bursa İznik, Orhaneli ve Osmangazi'de 10 konut, İzmir Kınık, Tire ve Torbalı'da 15 konut, Denizli Babadağ'da 9 konut, Çardak'ta 5 iş yeri, Konya Ereğli'de 8 konut, Meram ve Sarayönü'nde 3 işyeri, Bitlis merkezde 13 işyeri, Trabzon Akçaabat'ta 2 konut, Araklı ve Ortahisar'da 9 işyeri açık artırma ile satışa sunuluyor.
Konut ve işyerleri için 11 Ağustos saat 10.00'da açık arttırma düzenlenecek. Müzayede Küçükçekmece'de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Ayrıca müzayedeye internet üzerinden canlı olarak katılma imkanı da bulunuyor. Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor.
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