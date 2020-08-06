1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: (Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok, dedi.
 06 Ağustos 2020 11:52
Yazdır

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım. Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir.'' dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu: "(Sokağa çıkma kısıtlaması) Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok."

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kurallarımız da aslında çok karmaşık değil. Maske, mesafe, temizlik. Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, nişanlarda, toplu yaşam yerlerinde bunlara dikkat etmeliyiz.

Bu sadece devlet sorumluluğu değildir. Bu her bir bireyin, her birimizin sorumluluğudur.

Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız çalışıyoruz.

Bir pazarcı 'seçmeyin' dediğiz aman ona çıkışmamak lazım. Bir polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım.

Bu kendisi için değil, sağlık için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Burada bugün yaklaşık 250 bin kişi denetime çıkmış durumda.

Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım. Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir.

Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selamati açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli.

Sağlık Bakanımızla oturduk, saatlerce değerlendirme yaptık. Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selameti açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli. Onun için hepimiz dikkat etmeliyiz. Evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Esnafımızın dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek büyük bir sorun teşkil eder.

Milletimize tekrar duyuruyorum. Taziye geleneğini çok uzun zamandır ayakta tutan, doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Toplu taziyeleri bırakalım. Düğünlerde, nişanlarda dikkat edelim. Toplu taşımalarda dikkat edelim.

Belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop, virüse yakalanan toplam vekil sayısını açıkladı
06 Ağustos 2020 12:16		 Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
06 Ağustos 2020 10:22
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
06 Ağustos 2020 09:15		 Muharrem İnce'yi harekete geçiren anket sonuçları
06 Ağustos 2020 08:52
Muharrem İnce Başkent'te ofis açıyor! İşte ilk davet
06 Ağustos 2020 08:19		 'Kapalı Maraş' yıl sonunda açılacak
06 Ağustos 2020 08:05
İletişim Başkanı Altun: Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız
06 Ağustos 2020 07:22		 Erdoğan: Hiroşima, yanlışı tekrar etmeme kararlılığımızın nişanesi olmalı
06 Ağustos 2020 06:04
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl: Türkiye Lübnan'ı yalnız bırakmayacak
06 Ağustos 2020 06:00		 6 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2020 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı12:50 - Gram altın 477 liradan işlem görüyor12:44 - 'Ucuz altın satışlarına kanmayın' uyarısı12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:40 - Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali12:37 - Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı
12:35 - Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?12:30 - Dolar durmuyor: 7,25'in üstüne çıktı12:30 - Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü12:19 - Üniversitelerde bazı bölümleri seçenlere maaş gibi burs12:16 - TBMM Başkanı Şentop, virüse yakalanan toplam vekil sayısını açıkladı12:06 - Belediye eski başkanının FETÖ üyeliği kararının gerekçesi yayımlandı
11:52 - Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması11:41 - Bakan Dönmez, Somalı madencilere sevindirici haberi verdi11:40 - TOKİ'nin yaptığı onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satılacak11:38 - Koronavirüs yüzünden ölümden dönen Dr. Köse: Salgın böyle bitmez!11:37 - Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
Dolar durmuyor: 7,25'in üstüne çıktı
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
michael reiziger 1
sürahiden su içmek 2
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
önümüzdeki 2 hafta çok önemli 2
kurban eti 1
gram altın 3
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
kaale almamak 2
menekşe 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam