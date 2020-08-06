TBMM Başkanı Şentop, virüse yakalanan toplam vekil sayısını açıkladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, virüs nedeniyle evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede 4 vekil var, dedi.
|06 Ağustos 2020 12:16
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, virüs nedeniyle evde takip edilen milletvekili sayısı 5, hastanede 4 vekil var, dedi.
TBMM Başkanı Şentop: "(Koronavirüse yakalanan milletvekili ve personel sayısı) Şu anda Meclis personelinden evde takip edilen vaka sayısı 32, hastanede 2, dün de bir yeni vakamız var. Evde takibi yapılan milletvekili 5, hastanede de 4 milletvekili var."
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