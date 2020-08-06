1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

Konya'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
 06 Ağustos 2020 12:30
Yazdır
Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

Konya'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan (30) ile kardeşi Aziz U. (32) miras nedeniyle telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası Aziz U, kardeşinin merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'taki iş yerine gitti.

İş yerinde de devam eden tartışma sırasında Adnan U, ağabeyini tüfekle sırtından vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan U'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çiğ köfte siparişi gecikince işletme aracını kurşunladı
06 Ağustos 2020 10:57		 TESK'ten 'Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın' talebi
06 Ağustos 2020 10:36
Bursa'da darbedilen kadın banka şubesine sığındı
06 Ağustos 2020 10:28		 Zonguldak'ta tabela asarken vinç sepetinden düşen kişi öldü
06 Ağustos 2020 10:08
Tokat'ta damat tabancayla kayınpederini öldürdü
06 Ağustos 2020 09:30		 Muğla'da kontrolden çıkan cip demir toteme çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
06 Ağustos 2020 08:59
Önce ismini verdi sonra ifade değiştirdi
06 Ağustos 2020 08:29		 Genç kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı
06 Ağustos 2020 08:25
İşten çıkarıldığı için eylem yapan Gülistan evinde ölü bulundu
06 Ağustos 2020 07:55		 Antalya'da 1500 personelle korona virüs denetimleri!
06 Ağustos 2020 04:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı12:50 - Gram altın 477 liradan işlem görüyor12:44 - 'Ucuz altın satışlarına kanmayın' uyarısı12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:40 - Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali12:37 - Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı
12:35 - Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?12:30 - Dolar durmuyor: 7,25'in üstüne çıktı12:30 - Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü12:19 - Üniversitelerde bazı bölümleri seçenlere maaş gibi burs12:16 - TBMM Başkanı Şentop, virüse yakalanan toplam vekil sayısını açıkladı12:06 - Belediye eski başkanının FETÖ üyeliği kararının gerekçesi yayımlandı
11:52 - Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması11:41 - Bakan Dönmez, Somalı madencilere sevindirici haberi verdi11:40 - TOKİ'nin yaptığı onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satılacak11:38 - Koronavirüs yüzünden ölümden dönen Dr. Köse: Salgın böyle bitmez!11:37 - Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
Dolar durmuyor: 7,25'in üstüne çıktı
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 3
Telegram 1
arda turan'ın galatasaray'a transferi 1
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
tuğba ekinci 1
menekşe 1
beinsportsiptal 2
dünya sivaslılar günü 2
kurban eti 1
mehmet kurtuluş 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam