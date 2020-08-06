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Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü
Konya'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
|06 Ağustos 2020 12:30
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Konya'da miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Adnan (30) ile kardeşi Aziz U. (32) miras nedeniyle telefonda tartıştı.
Tartışma sonrası Aziz U, kardeşinin merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'taki iş yerine gitti.
İş yerinde de devam eden tartışma sırasında Adnan U, ağabeyini tüfekle sırtından vurarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aziz U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Adnan U'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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