Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Pandemi döneminde pek çok insan evlerinden online alışveriş yapmayı tercih etmeye başladı bu alışkanlık hızlı şekilde devam etmekte. Online alışveriş siteleri bu dönemde herkese büyük kolaylık sağladılar. Sıra okul alışverişine geldi. Peki bu pandemi döneminde kırtasiyeye gitmek yerine neden online alışveriş yapmalısınız? Kırtasiye malzemeleri alışverişinde genellikle okullar bir liste vermekte ve çoğu zaman bu listedeki ürünleri bulmak için birden çok kırtasiye gezmek gerekmektedir. Ayrıca kırtasiye ürün fiyatları genellikle mağazalarda bir tık yüksek olmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri giderlerin fazla olması diyebiliriz. Online alışverişte ise mağaza giderleri olmadığı için fiyatlar mağazaya göre daha uygun olabilmektedir. Peki, gelelim en önemli soruya. Kırtasiye ürünleri online olarak nereden alınır?

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Ayrıca evde yapılabilecek bir dolu aktivite ve iş varken, dışarıda alışveriş yapmak maalesef ciddi risk almak demektir. Hepimizin ivedi temennisi bu sürecin bitmesinden yana olmakla beraber gerekli tedbirleri almak noktasında hazır olmaktır. Sonuçta hayat tüm hızı ile devam ediyor. Bu sene okullar açıldığında yeni normale göre bir önlem alınmış olacaktır. İşte bu önlemlerden biri de kırtasiye alışverişiniz ile ilgili bizce. Bu önlemi sizin almanız çok önemlidir.

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