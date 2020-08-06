1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Ucuz altın satışlarına kanmayın' uyarısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal: - "Tüketici bugün 469 lira olan gram altını internette 430 liraya görünce hemen almak istiyor. Fakat ağırlığı, kalitesi, gerçekliği konusunda şüphe etmek gerekir. Çünkü ülkenin her yerinde fiyatı sabit olan bir ürünü daha ucuza almak böyle kolay olamaz"
 06 Ağustos 2020 12:44
Yazdır
'Ucuz altın satışlarına kanmayın' uyarısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, e-alışveriş yapanların değerinden düşük fiyata satışa sunulan ürünler konusunda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek tüketicilere "Kar ettim derken zarara uğramayın" uyarısında bulundu.

Bakal, AA muhabirine, elektronik alışveriş yapan birçok tüketicinin mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek piyasa değeri standart olan ürünlerin e-alışveriş sisteminde daha ucuzu bulunduğunda tüketicinin zafiyet gösterdiğini dile getirdi. Son haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları nedeniyle internet üzerinden "ucuz altın" arayışlarının yanlış olduğuna değinen Bakal, şöyle konuştu:

"Tüketicinin karşısına çıkan cezbedici fiyatlar bazen hata yapmasına sebep olabiliyor. Tüketici bugün 469 lira olan gram altını internette 430 liraya görünce hemen almak istiyor. Fakat ağırlığı, kalitesi, gerçekliği konusunda şüphe etmek gerekir. Çünkü ülkenin her yerinde fiyatı sabit olan bir ürünü daha ucuza almak böyle kolay olamaz. Derneğimiz ve yönetimimizin ortak çağrısı, güvenli e-alışveriş sitelerinin tercih edilmesi yönündedir. Bu sayede hem hızlı bir alışveriş gerçekleştirirsiniz hem de zarar etmemiş, kandırılmamış olursunuz."

- "Şeffaf kargo güven veriyor"

Bakal, yaşanan dolandırıcılıkların güvenilir hizmet veren kurumları da itibarsızlaştırmaya sürüklediğini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz işinizi dört dörtlük yapıyorsunuz fakat birileri tüketiciyi dolandırdığı için siz de mağdur oluyorsunuz. Birçok güvenilir e-alışveriş sitesi bu sebeple sahasında hizmet verirken zorlanıyor. Çözüm üretmek adına satılan ürünü şeffaf kargoyla gönderen firma sayısı arttı. Çünkü şeffaf kargo güven veriyor. Tüketici siparişini verdiği ürünü teslim almadan önce görerek bir nebze de olsa rahatlıyor. Alışveriş yaparken site adresinin tam doğru olduğuna bakın. Ödemelerde sanal kart kullanmaya çalışın. Sunucu sitenin güven damgasının bulunmasına ve alışveriş esnasında onay verilen sözleşmenin dikkatle okunmasına özen gösterin."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden alışverişin artığını ifade eden Bakal, şunları kaydetti:

"Tüketici gördüğü, beğendiği ürünün kendisine gelmesini bekliyor. e-alışverişte en büyük handikap bu. Görselini gördüğünüz ürünün size gelmemesi. Bu nedenle de güvenilir siteleri tercih etmek, e-alışverişte hayal kırıklığının önüne geçecektir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Talip Geylan: Okul öncesi zorunlu eğitim kapsamına alınmalı
05 Ağustos 2020 23:26		 TDV'den uluslararası öğrenci programlarına 6 bin 295 başvuru
04 Ağustos 2020 12:45
Veteriner Hekimler de 'uzaktan eğitime' karşı çıktı
04 Ağustos 2020 12:17		 KADEM'den, İstanbul sözleşmesi için 16 maddelik soru cevap
03 Ağustos 2020 15:16
Stopaj indirimi esnafa bayram müjdesi oldu
01 Ağustos 2020 12:02		 'KDV indirimleri hizmet sektöründeki esnafa ilaç olacak'
31 Temmuz 2020 18:13
Feyzioğlu, baro başkanının gözaltına alınmasını kınadı
30 Temmuz 2020 12:42		 STK'lerden Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak çağrı
30 Temmuz 2020 12:25
TBB'den Hatay Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
30 Temmuz 2020 10:50		 Eğitim Bir Sen, hizmet puanı uygulamasına dava açtı
30 Temmuz 2020 00:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı12:50 - Gram altın 477 liradan işlem görüyor12:44 - 'Ucuz altın satışlarına kanmayın' uyarısı12:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:40 - Vergi borcu için yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali12:37 - Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetimine katıldı
12:35 - Pandemi sürecinde okul ve kırtasiye alışverişi nereden yapmalıyız?12:30 - Dolar durmuyor: 7,25'in üstüne çıktı12:30 - Miras nedeniyle tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü12:19 - Üniversitelerde bazı bölümleri seçenlere maaş gibi burs12:16 - TBMM Başkanı Şentop, virüse yakalanan toplam vekil sayısını açıkladı12:06 - Belediye eski başkanının FETÖ üyeliği kararının gerekçesi yayımlandı
11:52 - Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması11:41 - Bakan Dönmez, Somalı madencilere sevindirici haberi verdi11:40 - TOKİ'nin yaptığı onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satılacak11:38 - Koronavirüs yüzünden ölümden dönen Dr. Köse: Salgın böyle bitmez!11:37 - Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
11:24 - 'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
İkinci el araç satışına yeni düzenleme:Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
Dolar durmuyor: 7,25'in üstüne çıktı
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beinsportsiptal 2
peynirli muz kızartması 1
dert babası 1
sürahiden su içmek 2
el mi yaman bey mi yaman 2
2020-21 sezonu kulüplerin harcama limitleri 1
michael reiziger 1
son günlerde artan orman yangınları 1
04.08.2020 beyrut'taki patlama 3
halkın corona vaka sayılarına inanmaması 1
SON İLANLAR
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sivar Gemerek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam