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Açıköğretim psikoloji programları, YKS kılavuzundan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü YÖK Başkanlığına bildirmesinin ardından, ilgili programlar YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı
 06 Ağustos 2020 12:55
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Açıköğretim psikoloji programları, YKS kılavuzundan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirmesinin ardından ilgili programlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzundan çıkarıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünkü açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun "Psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğunu bildirmişti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin görüşünü YÖK'e bildirmesinin ardından bugün başlayan tercih süreci öncesi açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı.
Anadolu Ajansı
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