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CHP'li Özel'den koronavirüse karşı yeni tedbir çağrısı

"Normalleşme kararının alındığı 1 Haziran'dan bu yana verilere yansıyan umut verici bir gelişme yaşanmamıştır"
 06 Ağustos 2020 13:00
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CHP'li Özel'den koronavirüse karşı yeni tedbir çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni tip koronavirüs salgınında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran'dan bu yana verilere yansıyan umut verici gelişme yaşanmadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun okulların açılması başta olmak üzere bir dizi gözden geçirmesi gereken karar ve alması gereken tedbir bulunduğunu ifade etti.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarında günlük sayının yeniden 1000'in üzerine çıktığını anımsattı.

Salgınla mücadelede ciddi soru işaretlerinin bulunduğunu savunan Özel, "Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından bilimin yerine siyasetin sözünün geçtiği, meslek örgütlerinin birikimlerinden ve açıklamalarından yararlanmak yerine onların dışlandığı bir süreç yönetilmiş, bu da koronavirüs vakalarının azaltılamamasına ve salgınla mücadelede geriye gidilmesine neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının açıklamaları ile Sağlık Bakanlığı verileri arasında ciddi farklar olduğuna dikkati çeken Özel, Ankara Tabip Odasının, sahadan aldıkları bilgiler ışığında sadece Ankara'da günlük pozitif vaka sayısının 1000'e yaklaştığını açıklamasının, Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirliğini zedelediğini öne sürdü. Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün hastanelerdeki klinik servis yatağının en az yüzde 50'sinin Kovid-19 yatağı olarak ayrılmasına karar verdiğini hatırlatan Özel, Ankara'daki durumun vahim olduğunun anlaşıldığını vurguladı.

Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından vaka sayısındaki artışa işaret edilen Diyarbakır, Şanlıurfa ve Van'daki tabip odalarından gelen verilerin de gerçek sayılarla resmi verilerin çeliştiği şüphelerini kuvvetlendirdiğini ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı imzasıyla Sağlık Bakanlığına gönderilen mektupta, bugüne kadar 26'sı hekim olmak üzere 52 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğine yer verildiğini anlatan Özel, sağlık çalışanlarına yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin görüşleri içeren mektubun ciddiyetle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Koca'nın bilgilendirme toplantılarını haftada bire düşürdüğüne dikkati çeken Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Bu, vatandaşlarımızın salgına yönelik ciddiyetinin azalarak rehavete kapılmalarının temel gerekçelerinden biridir. İktidar partisinin genel başkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik gerekçelerle aldığı siyasi kararların ceremesini başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız çekmektedir. Erdoğan'ın aldığı kararlar nedeniyle koronavirüsle mücadele noktasında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran'dan bu yana verilere yansıyan umut verici bir gelişme yaşanmamıştır. Kamuoyunun, TBMM'nin, siyasi partilerin ve sosyal tarafların gelinen süreçte ciddi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu açıktır. Başta okulların yeniden açılması olmak üzere Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun gözden geçirmesi gereken bir dizi karar ve alması gereken bir dizi tedbir bulunmaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığına ikinci dalganın yaşanacağına yönelik beklentinin konuşulduğu eylül ayı gelmeden, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri ve tüm tarafların görüşlerini alarak, koronavirüsle mücadele için yeni bir strateji oluşturma çağrısında bulunuyoruz."

Anadolu Ajansı
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