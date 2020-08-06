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Adıyaman'da evlerde de taziyeler yasaklandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 il müftülüğüne gönderilen talimat ile din görevlileri ve cenaze sahipleri korona virüse karşı uyarıldı. Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Adıyaman genelinde evlerde de taziyeler yasaklandı
 06 Ağustos 2020 13:07
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Adıyaman'da evlerde de taziyeler yasaklandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca 81 il müftülüğüne gönderilen talimat ile din görevlileri ve cenaze sahipleri korona virüse karşı uyarıldı. Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Adıyaman genelinde evlerde de taziyeler yasaklandı.

Manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranması hususunda din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından talimat verilerek, cenaze sahipleri uyarılmaya başlandı.

Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde kılınan cenaze namazı öncesi, din görevlisi cenaze sahiplerine korona virüs uyarısında bulundu. Din görevlileri, "Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının yapılan taziyelerde daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizi salgın döneminde hiçbir şekilde toplu ortamlarda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Şu hastalıktan dolayı taziyelerin yapılmaması ayıp değildir. Evlerde, bahçelerde aynı ortamda bulunulmaması için elimizden geldiğince tedbirlerimizi almamız lazım. Acaba gitmesek kızarlar mı kızmazlar mı diye, bunun bir ayıbı yoktur. Bir telefonla baş sağlığı dilerseniz o sizin için yeterli olur inşallah" dedi.

Din görevlisinin yapmış olduğu uyarılar sonrasında cenaze namazı kılındı.

Adıyaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yasaklandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da vatandaşları uyararak hastanelerin ve yoğun bakımların dolduğunu vurguladı. Başkan Kılınç, "Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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