Bakan Koca'dan 'sorumluluk' çağrısı
|06 Ağustos 2020 13:14
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüse karşı herkesi sorumlu olmaya davet ettiğini belirterek "Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum. Salgının seyrine rağmen, Kovid-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.
SORUMLU DAVRANMAYA davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. SORUMLULUK ALMAYA davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi
06 Ağustos 2020 14:17
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
06 Ağustos 2020 12:41
|Sağlıkçı gelin ve damat düğünlerinde virüse yakalandı
06 Ağustos 2020 11:37
|'İnsanlık görevimi yaparak immün plazma donörü oldum'
06 Ağustos 2020 11:24
|Aile hekimlerinden pandemi ile daha etkin mücadele için öneriler
06 Ağustos 2020 11:20
|Türkiye'de temmuz ayında yağışlar yüzde 14 azaldı
06 Ağustos 2020 11:19
|Hatalı basım 50 lirayı satışa çıkardı: Sadece 2-3 kişide var
06 Ağustos 2020 10:58
|Malatya'da 7'nin üzerinde deprem olur mu? Prof. Naci Görür'den açıklama
06 Ağustos 2020 10:48
|Bakan Koca 'hastaneler dolu' iddialarına cevap verdi
06 Ağustos 2020 10:15
|Beyrut'taki patlamanın ardından ilk yolcular İstanbul'a geldi
06 Ağustos 2020 09:02