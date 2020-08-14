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İdari izindeki memur, hafta sonu mesaiye çağrılabilir mi?

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde kimlere idari izin verilebileceği belirtilmiş olup bunun yanı sıra "bu personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönecekleri" hükme bağlanmıştır.
 14 Ağustos 2020 14:05
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İdari izindeki memur, hafta sonu mesaiye çağrılabilir mi?

Soru: Kamu kurumları, İdari izinde olan bir memura, haftasonu görev verebilir mi?

Cevap: İçinde bulunduğumuz salgın hastalık sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan idari iznin dayanağını 29 Mayıs 2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu 2020/8 sayılı Genelge oluşturmaktadır.

Genelge ile kimlerin idari izinli sayılacağı belirtilmiş, idari izinli sayılanların bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı kalacağı, bu personelin amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevlerine dönecekleri hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 657 sayılı Kanunun 99. maddesinde, "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmü, 101. maddesinin ilk fıkrasında ise, "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerinden genel olarak Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olduğu, ancak günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurların kurumlarınca düzenlenmiş olması kaydıyla hafta sonu da mesaiye gelecekleri anlaşılmaktadır. Bunun dışında hafta sonu çalışmanın bir dayanağı da fazla çalışma uygulamasıdır. Kurumlar 657 sayılı Kanunun 178. maddesi, toplu sözleşme hükümleri veya 375 sayılı KHK'nin ek 13. maddesi kapsamında hafta sonunu da kapsayacak şekilde fazla çalışma yaptırabilmektedir.

İdari izin kullanan personelin çağrıldıkları anda görevlerine dönecekleri hususundan hareketle, (1) gerek günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde (sağlık, güvenlik, itfaiye hizmetleri gibi) çalışan memurların, (2) gerekse ilgili mevzuatına bağlı olarak fazla çalışma yapılan kurumlarda görevli memurların idari izin kullandıkları dönemde hafta sonu da olsa çağrıldıklarında mesaiye gitmeleri gerektiği anlaşılmaktadır.

Ancak, yukarıda yer verilen görevler dışında hafta sonu tatilinden yararlanan normal mesaiye tabi memurların Cumartesi ve Pazar günleri mesaiye çağrılmasının dayanağı olmadığını değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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