1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den Almanya'ya gidenler 'virüs testi' ibraz edecek

Türkiye'den hava yoluyla Almanya'ya gidecek yolcular da Kovid-19 testi ibraz etmek zorunda olacak
 06 Ağustos 2020 13:39
Yazdır
Türkiye'den Almanya'ya gidenler 'virüs testi' ibraz edecek

Almanya'ya riskli bölge ilan edilen ülkelerden yapılacak girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi zorunluluğunun cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "riskli bölge" ilan edilen ülkelerden Almanya'ya girişlerde Kovid-19 testi zorunluluğunun cumartesi gününden itibaren başlayacağını söyledi.

Test zorunluluğunun, bireysel özgürlüğe bir müdahale olduğunu kabul ettiğini belirten Spahn, ancak bunun makul bir müdahale olduğunu savundu.

Spahn, "Özgürlük, en azından benim özgürlük kavramım, 'her zaman yalnız kendim için özgürlük' demek değildir. Özgürlük, her zaman başkalarına karşı sorumlulukla başlar." görüşünü dile getirdi.

- Almanya'ya gelecekler, Türkiye'den çıkmadan test yaptıracak

Türkiye'de halen tatilde veya akraba ziyaretinde olan çok sayıda Türk'ün de bulunduğuna dikkati çeken Spahn, "Türkiye ile olan anlaşmamız gereği, orada bu testin yaptırılması daha mantıklı." ifadesini kullandı.

Buna göre, Türkiye'den Almanya'ya gelecekler ülkeden çıkmadan test yaptırıp, test sonucunu da uçak şirketlerine ibraz etmek zorunda kalacak.

Kara yoluyla gelecekler ise ülkeye girişlerde bağlı bulundukları sağlık müdürlüğüne bildirim yapacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 981 bini geçti
06 Ağustos 2020 09:56		 Beyrut'ta patlamaya düğün çekiminde yakalandılar
06 Ağustos 2020 07:25
Yunanistan'daki Kurşunlu Camii'ne çirkin saldırı
06 Ağustos 2020 07:05		 SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı
05 Ağustos 2020 22:14
Lübnan'daki patlamada ölenlerin sayısı 113 oldu
05 Ağustos 2020 17:35		 İngiliz kanalından, Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine övgü
05 Ağustos 2020 13:10
Ticari sırları Uber'e satan eski Google mühendisine 18 ay hapis cezası
05 Ağustos 2020 11:51		 Dünyada yaklaşık 700 milyon insan 43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor
05 Ağustos 2020 11:12
Lübnan'daki patlamanın sebebi bulundu
05 Ağustos 2020 11:02		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 704 bini geçti
05 Ağustos 2020 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - Rize'de düğünlerde ikram yasaklandı, düğünlere saat kısıtlaması da geliyor14:24 - Bu ilçede bayramdan sonra en yüksek vaka artışı gerçekleşti14:17 - İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi14:15 - Darp edilen model ve erkek arkadaşı ifade verdi14:10 - 3 ay bitti, sağlık personelinin ek ödemeleri kesildi14:09 - Maskesiz yakalanan gencin bahanesi çileden çıkardı
14:04 - 2020-ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı13:54 - Validen 'hastaneler doldu' iddialarına açıklama13:52 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:42 - Pandemi hastanesinde, tüm odaların ışıkları yanıyor13:39 - Türkiye'den Almanya'ya gidenler 'virüs testi' ibraz edecek13:33 - Polisi gören maskesini taktı
13:26 - Virüsü yenip görevine dönen sağlık çalışanı darp edildi13:21 - Vali Çiçek: Virüste kötü durumda değiliz demekten korkuyorum13:17 - 'Benim babam doktor' dedi ceza yemekten kurtulamadı13:14 - Bakan Koca'dan 'sorumluluk' çağrısı13:10 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:07 - Adıyaman'da evlerde de taziyeler yasaklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankaları konutta faiz oranını 2. kez yükseltti
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe karantina uygulanacak
Dolar durmuyor: 7,25'in üstüne çıktı
Bakan Soylu'dan, sokağa çıkma yasağı açıklaması
İkinci el araç satışına yeni düzenleme: 5 bin TL ceza kesilecek
Karaman'da, öğretmen ve imamlar filyasyon görevine çağrıldı
Çeşme Kaymakamı neden görevden alındı?
Sokağa çıkma yasağı iddialarına İçişleri'nden açıklama!
Görev süresi dolan rektörlerin ilana çıkması etik mi?
Prof. Ceyhan: Pozitif oranı yüzde 2'yi geçerse okulları kapatmalıyız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince'nin parti kuracağı iddiası 3
corona virüs vaka sayısı 3
peynirli muz kızartması 1
dünya sivaslılar günü 2
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
el mi yaman bey mi yaman 2
domates peynir ekmek 1
sürahiden su içmek 2
gram altın 3
Telegram 1
SON İLANLAR
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Adıyaman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Senir Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 47 Erkek Öğrenci Alacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Esenköy Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam