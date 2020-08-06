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Validen 'hastaneler doldu' iddialarına açıklama

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, son günlerde artan korona virüs (Covid-19) vakaları sebebiyle Manisa'daki hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğu ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda denetimsizlik sebebiyle vaka sayılarının yükseldiği iddialarıyla ilgili olarak, "Ağır hasta yönünden hastanelerimizi tehdit edecek boyutta bir sıkıntımız yok. Sanayideki kuruluşlarda da tarama çalışmaları yapılıyor" dedi.
 06 Ağustos 2020 13:54
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Validen 'hastaneler doldu' iddialarına açıklama

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da geniş kapsamlı olarak korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'daki hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğu ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda denetimsizlik sebebiyle vaka sayılarının yükseldiği iddialarına açıklama getirdi. Manisa'da vaka sayılarında bir miktar artış olduğunu doğrulan Vali Karadeniz, "Bu artış tek bir noktaya ait değil. Bu tip yanlış algılara sebebiyet vermeyelim. İlçelerimizden bazılarında ve il merkezimizde biraz artışımız var. Bunu aşağıya çekmek zorundayız. Bunu çekeceğimize de inanıyorum" dedi.

"Hastanelerimizi tehdit edecek boyutta bir sıkıntımız yok"

Hastanelerde yatak kapasitelerinin dolduğu iddialarıyla ilgili konuşan Karadeniz, "Şu an için öyle bir sıkıntımız yok. İçinde bulunduğumuz mevsimden dolayı vakaların bir çoğu sağlık müdürlüğümüzün yapmış olduğu tarama testlerinde elde edilen bulgular. Kişide hiçbir hastalık belirtisi yok ama bir başka pozitif vakanın temaslısı olduğu için test yapılmış ve pozitif çıkmış vakalar var. Onlar zaten kendi evlerinde, kendilerini karantinaya alarak tedavilerini yapıyorlar. Ağır hasta yönünden hastanelerimizi tehdit edecek boyutta bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

OSB'de vaka sayılarının arttığına yönelik iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Vali Karadeniz, "Sanayideki kuruluşlarda da tarama çalışmaları yapılıyor. Bundan sonraki süreçte sanayi kuruluşlarında sadece çalışma ortamı olarak değil, özellikle mola saatlerinde, mesai başlamadan önce ve sonrasında, servisle gidiş-gelişlerinde özenli olmaları bilincini daha çok işçilerimize vermenin faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü şu ana kadarki benim gözlemim bu konuda en üst düzeyde tedbir almış yerlerde dahi vakalar olabiliyor. Bu da o tedbire rağmen çalışma ortamı dışında bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Onun için en ufak bir boşluk bırakmadan bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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