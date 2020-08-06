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2020-ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
 06 Ağustos 2020 14:04
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2020-ALES/1 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU
(06 Ağustos 2020)

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/1 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Temel Kurallar
Memurlar.Net
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