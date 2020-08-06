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3 ay bitti, sağlık personelinin ek ödemeleri kesildi
24 Mart'ta yürürlüğe konulan düzenleme ile sağlık personeline performans ödemelerinin 3 ay süreyle tavandan ödenmesi imkanı sağlanmıştı. Ancak 3 aylık süre doldu. Pandemi ile mücadelenin devam ettiği bugünlerde en ön safta yer alan sağlık personeline tanınan tavandan ödemenin devam ettirilmesi gerekmektedir.
|06 Ağustos 2020 14:10
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Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğinde 24 Mart 2020 tarihinde değişiklik yapılarak, sağlık personelinin performans ödemelerinin 3 ay süreyle tavandan ödenmesi imkanı sağlanmıştı.
Ancak 3 aylık süre doldu. Pandemi ile mücadelenin devam ettiği günümüzde, en ön safta yer alan sağlık personeline tanınan tavandan ödemenin, devam ettirilmesi gerekmektedir.
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