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Bu ilçede bayramdan sonra en yüksek vaka artışı gerçekleşti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 24 saatte 7 korona virüs (Covid-19) vakasının görülmesiyle bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.
 06 Ağustos 2020 14:24
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Bu ilçede bayramdan sonra en yüksek vaka artışı gerçekleşti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 24 saatte 7 korona virüs (Covid-19) vakasının görülmesiyle bugüne kadar bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

İslahiye ilçesi Kurban Bayramı'nda birçok şehirden misafir ağırladı. Bayramın ardından kendini göstermeye başlayan vaka artışları bir günde 7 kişinin test sonucunun pozitif çıkması ile gözler önüne serildi. Gaziantep'te 200'lerde seyreden vaka sayısı 300'ü geçti.

Bir evde 8 aile, 3 pozitif

İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi bayramın son günü bir pozitif vakayı araştırmak için gittiği Elbistanhüyüğü Mahallesi'ndeki adreste bayram ziyaretinden dolayı 8 ailenin bir evde bulunduğunu, evde 27 kişinin yaşadığını tespit etti. Bu hanede yaşayan kişilerden şu ana kadar 3'ünde korona virüs tespit edildiği öğrenildi. Yapılan filyasyon çalışması sonucunda Elbistanhüyüğü Mahallesi'nde temaslı olduğu tespit edilen 59 kişi, 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Ayrıca, pozitif vakalar ile temas kurduğu tespit edilen ve çeşitli sebeplerden dolayı karantina altına alınan 473 kişi bayramı karantina altında geçirdi.
İhlas Haber Ajansı
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