Öğretmenlerin il dışı nakil kontenjanları açıklandı
|06 Ağustos 2020 14:31
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Simülasyonlu il dışı nakil robotu yayında
Öğretmenlerin il dışı nakil kontenjanlarını içeren simülasyonlu yer değiştirme robotu yayında
Öğretmenlerin il dışı nakil işlemlerine başvurular 6 ila 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 11 Ağustos'ta açıklanacak, ilişik kesme işlemleri ise 12 Ağustos'tan itibaren yapılacak.
Öğretmenlerin beklediği il dışı nakil kontenjanları bugün açıklandı. Memurlar.net olarak kontenjanları robota uygun hale getirdik.
Simülasyonlu
il dışı nakil robotu için tıklayınız.
Simülasyonlu robotta, memurlar.net'e ücretsiz bir şekilde üye olarak, tercih listesi oluşturabilir ve hangi kadroların çok fazla tercih aldığını görebilirsiniz.
Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.
Kontenjanlar İçin Tıklayınız.
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