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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
 06 Ağustos 2020 14:35
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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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