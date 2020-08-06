Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde komandolarca tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
|06 Ağustos 2020 14:35
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Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman komandolarımız, bölgede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.
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