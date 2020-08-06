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AK Parti'de 21 maddelik kongre paketi

AK Parti, koronavirüs nedeniyle ertelediği ilçe kongrelerine hafta sonu yeniden başlıyor. AK Parti Genel Merkezi, teşkilatlara gönderdiği genelgede pandemi döneminde kongrelerin nasıl yapılacağını 21 maddeyle açıkladı
 06 Ağustos 2020 15:05
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AK Parti'de 21 maddelik kongre paketi

AK Parti, geçtiğimiz Aralık ayının son günlerinde 7. Olağan Kongre sürecini başlatmış, bazı ilçelerin kongreleri tamamlanmış ancak 13 Mart tarihi itibarıyla Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kongrelerin ertelendiği açıklanmıştı. AK Parti, normalleşme adımlarıyla birlikte, kongre takvimini de yeniden ele aldı ve hafta sonu itibariyle ilçe kongrelerine start veriyor.

Kronik hastalığı olanlar kongreye alınmayacak

Edinilen bilgiye göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı, 21 maddelik bir genelgeyle pandemi de kongrelerin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde il ve ilçe teşkilatlarına anlattı. Teşkilatlara gönderilen genelgeye göre, kongre öncesinde misafirlere davetiyeler gönderildiğinde, ateş, soğuk algınlığı, solunum ve öksürük, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü delegeler zorunlu olmadıkça kongreye katılmayacak. Salona yaşlı ve çocukların davet edilmemesine dikkat edilecek. Kongreler öncelikle açık alanda yoksa açılır pencereleri olan salonlar tercih edilecek. Kongreler tercihen spor salonları, halı sahalar, kapalı semt pazarları, okul bahçeleri gibi alanlarda yapılacak.

Görevli herkes maske takacak

Kongrede kullanılacak tüm ekipmanlar ve alanlar; sandalye, kürsü, oy kabinleri gibi elle temasın olacağı tüm yüzeyler dezenfekte edilecek ve havalandırılacak. Kongre alanındaki lavabo, tuvalet gibi alanlar kongre boyunca katılımcılara kapalı olacak. Kullanılması durumunda ise sık sık temizlenecek. Kongre organizasyonunda görev alan tüm ekipler kurallara uygun tıbbi maske takması, maske nemlendikçe yada kirlendikçe değiştirilmesi sağlanacak. Kongre alanının girişine ve görünür yerlere uyulması gereken kuralları açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak.

Kongre salonunda tokalaşma olmayacak

Kongre mekanlarına giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak mümkünse zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak. Davetlilere kolonya ikram edilecek. Girişte ateş ölçümü yapılacak ve 38 derece ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Mümkünse kongre salonunda sağlık ekipleri bulundurulacak. Maskesi olmayana maske, girişte el antiseptiği ve kolonya verilecek. Salonda ve girişlerde tokalaşmak ve sarılmak yasak olacak.

Konuşma süreleri kısa tutulacak

Salonun girişinde üst araması yapılacaksa arama yapacak kişilere kişisel koruyucular verilecek. Hazirun listesinin imzalanması için sosyal mesafenin sağlanması için durulacak yerler işaretlenecek. Oturma düzeninde sandalyeler arasında en az 90 santimetre olacak. Hasta olduğu öksürük ve hapşırmasından belli olan kişiler nezaket kuralları içinde salondan çıkarılacak. Kongre süresince divan başkanlığı tarafından kurallara uyulması için partililer uyarılacak. Konuşmacılar konuşma sürelerini kısa tutacak. Konuşmaların yapılacağı kürsü her konuşmadan sonra dezenfekte edilecek.

Kapalı paket kumanya verilecek

Oy kabinlerinin içinde ve dışında el antiseptiği bulundurulacak ve delegeler içeri girerken ve oy kullandıktan sonra el antiseptiğini kullanacak. Kabinler mümkün olduğu kadar temiz tutulacak ve kabinlerde kalma süresi kısıtlandırılacak. Kabin içinde maske çıkartılmayacak. Kabinler kullanılmadığında kapı ve perdeler açık tutulacak. Maskelerini çıkarıp değiştirenlerin maskelerini çöpe atmaları için uyarılar yapılacak. Maskeler belli alanlarda toplanarak imha edilecek. Kongrede misafir ve görev yapan kişilere kapalı paket kumanya verilecek. Kalabalık ve toplu yemek yenmemesine dikkat edilecek. Öte yandan, hafta sonu yapılacak ilçe kongreleriyle ilgili AK Parti Teşkilat İşleri Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde bir koordinasyon toplantısının da gerçekleştiği belirtildi.
Memurlar.Net
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