Hamile kadını döven polise adli ve idari soruşturma açıldı

Bayram tatili için Fethiye'ye giden çift, hamile eşiyle beraber, biri polis olan iki saldırgan tarafından dövüldüğü iddia edilmişti.

Yaşanan bu olayın ardından Muğla Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Muğla Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde

02/08/2020 saat 15:45 sıralarında Muğla İli Fethiye İlçesi Emniyet Bölgesinde kavga olduğu ihbarının Emniyet Haber Merkezimize ulaşması neticesinde, olay yerine asayiş ekibi sevk edilmiş; olay yerinde yapılan inceleme neticesinde, Polis Memuru Aşkın Y. (İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli) , Ahmet Y., Kamer Barış Y. ile Diş Hekimi Hasan I., Şeyma Ü. I. isimli tarafların karşılıklı kavga ettikleri anlaşılmış;

Konunun tahkikatı için şahıslar Fethiye Polis Merkezine intikal ettirilip Fethiye Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına da bilgi verilerek tahkikata başlanmış, alınan doktor raporlarının ve ifadelerin akabinde Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayda kullanıldığı iddia edilen Aşkın Y.(Polis Memuru) ye ait CZ 75 .. Marka Beylik Silahı adli emanete alınmıştır.

Her iki tarafında birbirinden şikayetçi olmamasına rağmen Fethiye Polis Merkezince tarafların ifadeleri, alınan doktor raporları ve olay yerini gören kamera görüntüleri adli tahkikata esas olmak üzere Fethiye Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiş olup, silahla tehdit ve kasten yaralama kaydıyla kamu hukuku çerçevesinde Fethiye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılmıştır.

Yukarda bahsedilen konuyla alakalı taraflardan birinin Polis Memuru olması sebebi ile İl Emniyet Müdürlüğünce yazılı olarak görev yaptığı İline bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmekte olup ayrıca idari soruşturma da başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.