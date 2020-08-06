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İş yerini benzin dökerek yaktı, 'Yanlışlıkla çıktı yangın' dedi

Kayseri'nin Talas ilçesinde işlettiği kafenin bir bölümünü benzin dökerek yakan şahıs, kendini kurtarabilmek için "Yanlışlıkla çıktı yangın" dedi
 06 Ağustos 2020 15:13
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İş yerini benzin dökerek yaktı, 'Yanlışlıkla çıktı yangın' dedi

Kayseri'nin Talas ilçesinde işlettiği kafenin bir bölümünü benzin dökerek yakan şahıs, kendini kurtarabilmek için "Yanlışlıkla çıktı yangın" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Harman Mahallesi'nde bulunan Ali Dağı Mesire Alanı'nın içerisindeki bir kafede meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa D., işlettiği kafeyi benzin dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kafenin oturma bölümünde çıkan yangını söndürdü. Kafe sahibi Mustafa D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, "Yanlışlıkla çıktı yangın" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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