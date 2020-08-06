Karantina bölgesinden ayrılan 10 kişiye ceza
|06 Ağustos 2020 15:37
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Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle sağlık kuruluşları tarafından evlerinde karantinaya yönlendirilen fakat karantinayı yok sayıp evinden ayrılan 10 kişiye toplam 31 bin 500 Türk Lirası para cezası verildi
Polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, son 24 saatte korona virüs tedbirleri kapsamında karantina kararı uygulanan 390 haneyi ziyaret ederek, hastaların izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. İkametlerinde olmadıkları tespit edilen 10 şahıs ikametlerine çağrılarak, haklarında idari yaptırım tutanağı tutuldu ve toplam 31 bin 500 Türk Lirası para cezası uygulandı. Karantina tedbiri bulunan haneleri ziyaret eden ekipler, izolasyona tabi tutulan vatandaşlara rahatsızlıkları halinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumlarını bildirmelerini, ilaçlarını aksatmadan kullanmalarını, evlerinden çıkmamalarını ve evlerine kimseyi kabul etmemeleri hususunda uyarılarda bulunuyor.
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