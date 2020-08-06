Belediye ekipleri, uyuyan köpek için yol çalışmasını erteledi
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, yol yenileme çalışmasına, iş makinesinin gölgesinde uyuyan köpeği rahatsız etmemek için ara verdi
|06 Ağustos 2020 15:41
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, yol yenileme çalışmasına, iş makinesinin gölgesinde uyuyan köpeği rahatsız etmemek için ara verdi.
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu'nu bağlayacak Zafer Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmaları sırasında, bir köpeğin, park halindeki iş makinesinin gölgesinde uyuduğunu fark etti.
Çalışmayı erteleyen ekipler, köpeğin uyanmasını bekledi. Yaklaşık 1 saat sonra köpeğin uyanmasının ardından çalışmaya devam edildi.
Kocasinan Belediyesi, sosyal medya hesabından, uyuyan köpeğin fotoğrafını "Küçük dostumuzu uyandırmaya kıyamadık, çalışmayı durdurduk." ifadesiyle paylaştı.
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