Ege Akdeniz turunun en iyi noktaları

Ülkemizde tatil anlayışı her geçen gün daha da değişiyor. En çok sevilenlerinden biri de uzun yol tatili. Amerika'da yıllar önce başlayan Road Trip akımının ülkemizde de yeni yeni ortaya çıktığını görüyoruz. Lüks otellerde bir hafta boyunca aynı yaşamı yaşamak istemiyorsanız, yeni bir tatil denemek istiyorsanız bu rota size göre. Herkesin aklının bir kenarında bulunan Ege-Akdeniz turunun en iyi noktalarını ayrıntıları ile sizler için derledik. Şimdiden iyi tatiller.

İZMİR'DEN ANTALYA'YA 800 KM

Defalarca gidip geldiğim ve neredeyse her noktasını gezdiğim Ege ve Akdeniz bölgelerinden sizler için cımbızla seçimler yaptım. Her ayrıntı sizlere kısa sürede yapılabilecek hap bilgileri veriyor olacak. Elbette bu yazı sonsuz bir şekilde genişletilebilir. Noktaları daha ayrıntılı öğrenmek için için Seyahat ve Tatil başlığından diğer rehberlerimizi okuyabilirsiniz. Şimdi favori noktalarımız ve orada neler yapılır anlatıyoruz:

1-İZMİR

Kahvaltı için Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Dostlar Fırını'na gidip "Boyoz" yiyoruz. Boyozun yanında haşlanmış yumurta zeytin ve bal gibi kahvaltılıklar da alabilirsiniz. Boyozun ise burada epey bir çeşidi bulunuyor. Sadeden şaşmasak da her biri bir sanat eseri.

Kahvaltının üstüne de aynı caddedeki Çelebi Unlu Mamullerinden "Bomba" yiyip yola çıkıyoruz. Eğer yanınıza bir şeyler almak isterseniz de "salçalı" deneyebilirsiniz.

Alsancak ile vedalaştıktan sonra hedefimiz Alaçatı. Biraz yürüyerek Alaçatı'nın Arnavut kaldırımlı dar sokaklarında gezdikten sonra öğle yemeğinde "Kumru" yiyoruz ve üstüne de "Damla sakızlı" dondurmamızı alıp ister Ilıca Plajı' na ister Delikli Koy'a yüzmeye gidiyoruz. Çevrede alternatif daha bir çok koy daha var onu da belirtelim. Akşam olduğunda gün batımını Delikli Koy'da izleyebilirsiniz ve isterseniz burada kamp yapabilirsiniz yada diğer konaklama seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

2-SELÇUK

Çeşme'den yola çıkınca sizlere yolculuk önerim Özdere üzerinden deniz manzaralı olarak Selçuk'a geçmeniz. Eğer tarih merakınız varsa yol üzerindeki Klaros Antik kenti'ne de uğrayabilirsiniz. Eğer kahvaltı öğle yemeği bir arada olsun diyerek yola çıktıysanız Selçuk şehir merkezindeki Tostçu Nafiz kesinlikle damak tadınızı şaha kaldıracaktır.

Ardından gündüz gözüyle Efes'i gezip Yedi Uyurlar ve Meryem Ana Kilisesi'ne uğrayıp Şirince'ye geçebilirsiniz. Şirince'de tarihi evlerin arasında dolaşıp şarap ve yerel ürünlerin tadımını yapabilirsiniz. Süt reçelini denemeyi de sakın unutmayın. Bir de eğer vaktiniz hala varsa Nesin Matematik Köyü'nü de ziyaret edebilirsiniz.

3-BODRUM

Herkesi korkutan ama bir o kadar da kibar bir şehir Bodrum'a doğru devam ediniz. Herkes burayı mutlaka görmeli. Sabah kahvaltısından sonra yola çıkıp 2.5 saate Bodrum'da olabilirsiniz. İlk durağımız Torba'daki Cennet koyu. Bodrum'un en güzel denizi burası bize göre. Ardından yarımadayı turlayarak yeni keşifler yapabilir Yalıkavak' ta yemek molası verip gezmeye Gümüşlüğe geçebilirsiniz. Tekrar yüzmek isterseniz Karaincir Koyu'nu tercih edebilirsiniz. Bodrum'da gün batımı noktaları epey fazla. Kos adası manzaralı Turgutreis, Gümbet yel değirmenleri tepesi veya şehir merkezindeki sahil en popüler yerlerden

Mandalina gazozu içmeden de Bodrum'dan çıkmayın deriz.

4-GÖKOVA

Gökova'nın yolu da gerçekten bir harika. Bodrum ile Datça yarımadası arasında kalan kısma Gökova Körfezi diyoruz. Bu körfez yer yer denize uzanan tepelerle eşsiz koylar ortaya çıkarmış. Her biri dünya harikası olan bu koylardan birini seçmek ise çok zor. Bodrum'dan çıkınca Çökertme üzerinden Ören'e geçerek mükemmelliğin size en cazip gelenini kendiniz keşfedin deriz.

En az Ören kadar güzel olan ama daha dar bir koyu olan Akbük'ü de tatlı niyetine görün. Akşam gezmesi, güneşi batırmak ve konaklama için de Akyaka'ya geçebilirsiniz.

5- FETHİYE

Sabah uyanınca Azmak Nehrinin serin suyuna girip çıkmanızı öneririz. Her mevsim buz gibi akan su dağların serinliğini sizlere getiriyor. Sodalı su ise sizi temizlenmiş hissettirecektir. İsterseniz ufak bir tekne turu da yapabilirsiniz. Ardından yola koyulup Fethiye'ye geçelim. Fethiye çok büyük görülecek 100'lerce yer var ama biz tercih yapalım ve ilk olarak yüzmeye o güzel lagüne gidelim. Ardından gezmek için Yeşilvadi yada Kelebekler Vadisi'ni öneririm. Güneşi batırmak için çok fazla seçenek olsa da tek şansınız varsa Alınca'ya gidip Cennet Koyu'nu izleyin derim. Ardından dönüp gece Kelebekler Vadisi'nin üzerinde Faralya'da George House'ta kalmanızı öneririz. Yemekleri Fethiye'nin en iyisidir.

6-KAŞ

Fethiye'den yola çıkıp sizleri Türkiye'nin en güzel plajına götüren yoldan Kaputaş Plajı'na varın. Erken yola çıkın ki kalabalık olmadan yerinizi alın. İçerideki Belediye işletmesinde hesaplı ve lezzetli bir kahvaltı yapabilirsiniz. Eğer atlamış olmak istemezseniz Kalkan'ı da görebilirsiniz ama orada kalmayacaksanız ve zamanınız kısıtlı ise es geçmek size bir şey kaybettirmez. Gün batımı için ise Uyuyan Dev olarak geçen tepeye çıkmanızı öneririz. Bu bölgede her ne kadar yol üzerindeki Patara meşhur olsa da biz burayı tercih ediyoruz. Akşam olduğunda ise Kaş şehir merkezi çok güzel oluyor. Akşam yemeği için mutlaka günlük tutulan yerel balıklardan tercih edin.

7-KEKOVA

Bizce Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri de burası. Günümüzdeki adı Kaleüçağız olarak geçen bölge Kekova adası ile ile anakara arasındaki batık şehrin üzerindeki muhteşem bir denizle sizleri karşılıyor. Bölge iki parçadan oluşuyor. Simena(Kaleköy) ve Kaleüçağız. Kaleköy'e gidiş ise iki türlü mümkün. Denizden ve ya karadan. Aracınızla sadece lahitler bölgesine kadar gidebiliyorsunuz. Oradan sonrası ise 5 dakikalık bir yürüyüş. Kekova'da dalış şansınız varsa mutlaka değerlendirin ve mümkünse kanoda yapın deriz. Türkiye'nin en güzel dalış noktalarından birinin burası olduğunu unutmayın deriz. Yemek için yerel balıklar güzel bir seçenek ve serinletici bir tatlı isterseniz de Kaleköy'deki Ankh Cafe'nin harika dondurmasına gidin deriz.

8-KARAÖZ

Bilenlerin her yaz gittiği ve Korsan Koyu ile meşhur bir yer burası. Harika birkaç koyu daha içinde barındıran ama haftasonu biraz fazla kalabalık olan bir nokta Karaöz. Gündüz harika denizde yüzüp gün batımına Türkiye'nin en romantik ve en güney noktası olan Gelidonya Feneri'ne yürümelisiniz. Çıkışı briaz yorucu olan bu yürüyüş biraz terletecektir, o yüzden yanınıza bol su almanız da yarar var. Akşam ise konaklamak için buradaki kampingleri veya bungalovları tercih edebilirsiniz. Koyda 2020 itibariyle münferit kampçılık yasak.

9-OLIMPOS

Gezginlerin ve özgür ruhların kutsal yerine hoşgeldiniz. Korsan Koyu'ndan kısa bir mesafede bulunan Olimpos'ta betonsuz bir yaşam var. Konaklama alanları bungalovlardan oluşan Olimpos'ta favorimiz ise kesinlikle Alaturka Pansiyon.

Eşyalarınızı pansiyonunuza bıraktıktan sonra, öncelikle antik kenti gezip ardından harika sahilde yüzebilirsiniz. Sahilin en sonundan yukarı doğru yürüyerek Ceneviz Kalesi denen noktaya tırmanıp tüm Çıralı Sahili'ni görebilirsiniz. Akşam için ise Çıralı'nın sonunda bulunan Chimera'ya çıkıp kayalardan çıkan doğal alevde sucuk partisi verebilirsiniz ve yıldızları izleyebilirsiniz. Giriş ücretli müzekart geçmiyor. Ayrıntılar Olimpos yazılarımızda.

10- ANTALYA

Olimpos'tan çıktıktan sonra yol üzerinde Phaselis'i de görüp Antalya'ya geçebilirsiniz. Antik kent girişini müzekart ile yapabilirsiniz. Antik kentte aynı zamanda yüzme imkanınızda bulunan sakin bir koy mevcut.

Antalya'da Konyaaltı sahilinin o güzel manzarasında yüzebilir ardından Kaleiçi'ni gezebilirsiniz. Gün batımı için ise Varyant'ı öneriyoruz. İsterseniz bir gece aktivitesi olarak, gece ışıklandırılan Düden Şelalesi' ni de gezmeye gidebilirsiniz. Yolculuğun son gecesini ise yine Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarını tercih edebilirsiniz.

İyi tatiller dileriz...