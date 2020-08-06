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Van Valisi: Yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vaka sayısında ciddi bir artış olmadığını belirterek, "Ama yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var. Bunların sebebi ise şu anda hastanelerde yatan hastalarımızın büyük bir kısmı yaşlılardan oluşmaktadır" dedi.
 06 Ağustos 2020 16:33
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Van Valisi: Yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vaka sayısında ciddi bir artış olmadığını belirterek, "Ama yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var. Bunların sebebi ise şu anda hastanelerde yatan hastalarımızın büyük bir kısmı yaşlılardan oluşmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Van'da da pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya başlandı. Van Beşyol Meydanı'nda başlayan ve Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden denetimlere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, çok sayıda emniyet mensubu ve zabıta ekibi katıldı.

"Van olarak çoğunlukla tedbirlere uyduk"

Denetim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi Bilmez, pandemi konusunda tedbirlere uyulması hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşı bilinçli davranmaya teşvik ettiklerini belirtti. Vali Bilmez, "Şu an gün boyu vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmaları hususunda uyarmaya çalışıyorlar. İnsanları bu konuda bilinçli olmaya teşvik edeceğiz. Aynı zamanda trafik ekiplerimiz hem sürücüleri hem de yolcuları pandemi konusunda uyarmakta. Biz Van olarak çoğunlukla tedbirlere uyduk" dedi.

"Yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük bir kısmı 65 yaş üstü"

Son dönemde vatandaşın rehavete kapılması nedeniyle yoğun bakımda 65 yaş üstü vatandaşların tedavi gördüğünü ifade eden Bilmez, "Son dönemde rehavet çöktü. Onun için hep birlikte eskisi gibi olmaya çalışacağız. Şu an yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük bir kısmı 65 yaş üstü. Aile büyüklerimizin sağlığı için gençlerimizin de bu tedbirlere ciddi anlamda riayet etmesi lazım. Yarınlarımızın olması için bugün yetkililerin aldığı tedbirlere uymaya çalışmalıyız. Birbirimizi uyarmalıyız. Aile içinde de sosyal mesafeye mutlaka uymalıyız" diye konuştu.

"Vaka sayılarımızda ciddi bir artış yok"

Vaka sayısında ciddi bir artış olmadığının altını çizen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama yoğun bakım servisimizde ciddi bir artış var. Bunların sebebi ise şu anda hastanelerde yatan hastalarımızın büyük bir kısmı yaşlılardan oluşmaktadır. Onun için yaşlılarımızı daha çok korumalıyız. Hastanelerimizde herhangi bir sıkıntımız yok. Üniversite, Bölge ve Erciş hastaneleri ahenk içinde çalışmaktadır."

İhtiyaç oldukça yeni servislerin açılacağını söyleyen Vali Bilmez, "Biz bundan sonra yeni şüphelilerin 112 ambulanslarıyla aldıracağız. Testleri yapıldıktan sonra tekrar geri evlerine bırakılacak. Şüphelilerin direk hastaneye gitmeleri yerine 112'yi aramaları yeterlidir. Hastaların doktor kararı dışında çıkmaları yasaklandı. Evdeki hastaları evde tutmamızın sebebi hastanelerimizde yer olmadığından değil, hastanemizin rutin işlevine devamını engellememek adına aldığımız önlemdir" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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