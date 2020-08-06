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MEB ile Deniz Ticaret Odaları arasında protokol imzalandı

Protokolle, uygun bulunan denizcilik alan dersleri, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasının belirlediği eğitici personel tarafından verilecek
 06 Ağustos 2020 16:45
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MEB ile Deniz Ticaret Odaları arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık bürokratları, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve diğer ilgililer katıldı. Protokol, Bakan Yardımcısı Özer ve Tamer Kıran tarafından imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törendeki konuşmasında, coğrafi konumu bakımından deniz ticareti için bütün imkanlara sahip Türkiye'de denizcilik sektörünün, bilişim ve teknoloji devrimiyle dijitalleşmesini sağlayarak katma değeri ve rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulmasını önemsediklerini belirtti.

Dünya ticaretinin yüzde 98'inin deniz yoluyla yapıldığı bu çağda, Türkiye'nin geleceği, denizlerin nasıl kullanılacağına bağlı olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, bu nedenle ulaşımda deniz yolunun vazgeçilmezliğinin ve hayati öneminin de artarak devam ettiğini söyledi.

Bakan Ziya Selçuk, gemi inşa ve yan sanayi, liman ve gemi işletmeciliği, gemi adamı, bunker hizmetleri gibi bileşenleri içeren Türk denizcilik sektöründe, endüstrinin gelişimine katkı sağlamak ve teknolojide daha hızlı şekilde ilerleme kaydetmek amacıyla sektör paydaşları, sivil kuruluşlar ve eğitim camiasının birlikte çalışmasının gerekliliğini önemsediklerini dile getirdi.

Selçuk, "Günümüz ve gelecekteki dijital yaşam dünyasında denizcilik sektöründe küresel rekabette iddialı olabilmek için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve dijital dönüşümü sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra bu sektörde çalışmak üzere yüksek teknolojik bilgilerle donatılmış kalifiye işgücünün yaratılması zorunluluk haline gelmiştir." değerlendirmesini yaptı.

- "Zor ve pahalı bir eğitim süreci"

Uzmanlaşmanın önemli olduğu denizcilik eğitiminin, zor ve pahalı bir eğitim süreci olduğuna vurgu yapan Selçuk, dünyada denizcilikte gelişmiş tüm ülkelerin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün sözleşmeleri, protokolleri ve belirlediği yüksek eğitim standartlarına ulaşmak amacıyla gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Bu ülkelerin gemilerini modern araç ve sistemlerle donattıklarını ve gemi personelini hem denizde hem de karada hizmet için geliştirilmiş eğitim programlarına göre yetiştirdiklerini anlatan Bakan Selçuk, "Ülkemizin denizcilik sektöründe söz sahibi olması için Bakanlığım adına bu alanda gerekli eğitimlerin geliştirilmesini bu nedenle önemsemekteyiz." dedi.

Selçuk, ülkenin kalkınmasında önemli misyon üstlenen denizcilik sektörünün gelişmesine ve büyümesine katkı sunmak için başlattıkları bu iş birliği çerçevesinde, denizcilik sektörünün ihtiyaç ve beklentileri ile meslek liselerindeki denizcilik eğitimi ve sorunlarının ele alınacağı geniş katılımlı bir şura düzenlenmesi ve böylece ortak mutabakatın sağlanarak çözüm odaklı bir yaklaşımla denizcilik eğitimine isabetli bir şekilde yönelmeyi hedeflediklerini de anlattı.

Denizcilik alan derslerinden uygun bulunanların, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'nın belirlediği eğitici personel ve uzman kişiler tarafından öğrencilerin eğitilmesininin sağlanacağını bildiren Bakan Selçuk, başarılı öğrencilere burs verileceğini, mezunlardan uygun bulunanlara, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlerde yükseköğrenim görmeleri halinde, yükseköğrenimleri süresince de burs sağlayarak öğrencileri destekleyeceklerini ifade etti.

- "Okullar yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak"

Denizcilik alanı öğretim programının ve eğitim materyallerinin, İngilizce hazırlık sınıfını da ekleyerek hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlayacaklarını dile getiren Bakan Selçuk, böylece öğrencilerin alan dil yeterliliğini üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını da söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şöyle devam etti:

"Denizcilik sektörünün de katkılarıyla protokol kapsamında yer alan okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması sağlanarak, öğrencilerimizin dünya standartlarında eğitim almasını gerçekleştireceğiz. Denizcilik alanı öğrencilerine işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkanları sunarak öğrencilerimizi teoriden pratiğe geçişi hızlanacaktır. Ayrıca mezun öğrencilerimizin istihdamlarına öncelik sağlayacağız. Denizcilik alan öğretmenlerine iş başında hizmet içi eğitimler düzenleyerek öğretmenlerimizi alanında daha donanımlı hale getireceğiz. Böylece öğretmenlerimiz teori bilginin yanında sahada kullanılan pratiğin de içinde yer alacaktır."

Bakan Selçuk, protokol kapsamında yer alan okulların, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları statüsüne alınmasının da sağlanacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak gerçekleştirmek istedikleri dönüşümün, insan merkezli, evrensel, esnek, beceri ve görgü odaklı, hesap verebilir, sürdürülebilir bir ilkesel duruş sergilemek olduğunu ifade eden Selçuk, "Bu açıdan bakıldığında bugün imzalayacağımız bu iş birliği protokolü farklı bir anlam ifade etmektedir. Bakanlığımızın daha güçlü ve her alanda ülkesinin hizmetinde olmayı kutsal görev olarak sayan bir mesleki eğitim inşa etme çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından protokole ilişkin yaptığı açıklamada ise güçlü mesleki eğitim için yeni bir adım attıklarını belirterek, "Denizcilik sektörü ile güçlerimizi birleştiriyoruz. İmzaladığımız protokolle, gençlerimize yepyeni imkanlar sunuyoruz. Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve mesleki eğitim ekibimize teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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