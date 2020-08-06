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Virüsten 10 günde 4 kişi ölünce vali uyardı

Son 10 günde korona virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Çorum'da vaka sayısı bin 52'ye ulaştı. Artan vakalara dikkat çeken Vali Mustafa Çiftçi, "Vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istiyorum" dedi
 06 Ağustos 2020 16:50
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Virüsten 10 günde 4 kişi ölünce vali uyardı

Son 10 günde korona virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Çorum'da vaka sayısı bin 52'ye ulaştı. Artan vakalara dikkat çeken Vali Mustafa Çiftçi, "Vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istiyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya başlandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte Hürriyet meydanında gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vatandaşlar ve sürücülerle sohbet eden Vali Çiftçi, kurullara uymaları için çağrıda bulundu.

'Vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak'

Son günlerde ilimizde korona virüsün yakalananların sayısında, vakalarda önemli bir artış olduğuna vurgu yapan Vali Çiftçi, "Bunun önüne geçebilmek için vatandaşlarımızı hem maske takmaya, hem sosyal mesafe kuralına uymaya hem de kalabalık ortamlardan uzak durmaya davet ediyorum. Dün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizi de ziyaret ettim. Vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan ricamız maske taksınlar, sosyal mesafe kuralına uysunlar. Kalabalık ortamlardan uzak dursunlar. Dolaysıyla hastanede yatarak tedavi görenler, evlerde izolasyona aldıklarımız, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kurallara riayet etsinler" dedi.

"10 günde 4 vatandaşımızın vefatını düşünürsek konunun ne kadar ciddi olduğu, ne kadar kritik olduğu anlaşılacaktır"

Gazetecilerin soruları üzerine vakalarla ilgili istatistiki bilgileri de paylaşan Vali Çiftçi, Bugüne kadar ilimizde korona virüse yakalananların sayısı bin 52'dir. Hastanede şuanda yatarak tedavi gören 122 kişi var. 5 hastamız yoğun bakımda, 5 hastamız entübe yani solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. Evinde izolasyona tabi tuttuğumuz 282 kişi var. Pandemi döneminin ilk döneminde toplam 5 vefatımız vardı. Bugün itibariyle son 10 günde 4 vefatımız daha oldu. Vakanın ilk çıktığı günden bugüne kadar toplam vefat sayısı 9'a ulaştı. Halkımızdan istirham ediyorum. Şu son 10 günde 4 vatandaşımızın vefatını düşünürsek konunun ne kadar ciddi olduğu, ne kadar kritik olduğu anlaşılacaktır. Yoğun bakımdaki hasta sayımız arttıkça, entübe sayımız arttıkça vefat sayımızda doğru orantılı artıyor. Halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istiyorum" diye konuştu.

Emniyet bölgesinde 102 ekip ve 405 personel ile denetimler gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Çiftçi, "Kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğinde maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ve kalabalıklardan uzaklaşma şeklinde dört ana gaye vardı. Bugün maske denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi sadece maske takılması yoluyla korona virüsten korunmanın yolu yüzde 86 oranında korunuyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarsak yüzde 82 oranında koruma sağlanabiliyor. Eğer her ikisine de uyarsak yüzde 96 oranında bir koruma sağlanıyor. Bu da maske kullanımının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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